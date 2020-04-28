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Факты / Lifestyle

Не хватает социума: на PornHub люди стали чаще смотреть групповое порно

PornHub увидел рост аудитории в категории видео, где демонстрируются более 10 актеров и актрис.

— Этот жанр достаточно нишевый, но наша аналитика показывает, что большинство зрителей прекращают смотреть до того, как начинается основная часть видео. Я думаю, что люди просто хотят вспомнить, как быть в группе людей, — отмечает аналитик PornHub Джейк Свитцер.

Эксперты отмечают, что карантин, который значительно изменил жизнь людей, повлиял и на вкусы в фильмах для взрослых.

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Эксперт по коронавирусу Белого дома доктор Энтони Фоки пояснил, что исследования собственных фантазий насчет толпы  во время кризиса — здоровая реакция, но она не должна повторяться вне экрана, так как это приведет к распространению вируса.

Ранее Факты ICTV писали, что сервис Pornhub на время карантина предоставляет бесплатный доступ к своей платной подписке всем пользователям.

Источник: The Hard Time

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