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Как пройти онлайн-собеседование – несколько простых правил
Как пройти онлайн-собеседование – несколько простых правил

Факты ICTV расскажут, как успешно пройти онлайн-собеседование.

Сегодня многие компании практикуют такой вид интервью, так как он экономит время и помогает правильно оценить соискателей уже на начальном этапе отбора.

Как подготовиться к собеседованию онлайн?

Во время прохождения собеседования важны моральный настрой, презентабельный внешний вид и техническая составляющая.

  1. Первым делом установите программу на компьютер или приложение на смартфон. Для видеосвязи чаще всего сегодня используют Zoom и Skype.
  2. Подключите гарнитуру, проверьте микрофон и веб-камеру и протестируйте связь. Сделайте тест-звонок самому себе и посмотрите, как вас видно и слышно со стороны. Рекрутеры сходятся во мнении, что если изображение плохого качества, лучше от него отказаться. Гораздо важнее, когда собеседника хорошо слышно.
  3. Тщательно продумайте фон. Он должен быть нейтральным и не загроможденным лишними предметами. Лучший вариант – пустая светлая стена или окно с закрытыми жалюзи или шторами. Позади вас не должно быть предметов обихода, кухонной утвари или детских игрушек.
  4. Позаботьтесь о тишине во время видеовстречи. Попросите родных не беспокоить вас, пока будете общаться с рекрутером, а домашних животных отправьте погулять в другую комнату.
  5. Продумайте свой внешний вид. Лучше отдавать предпочтение стилю одежды smart casual. Он удобный и настраивает на спокойную непринужденную беседу. Деловой костюм желательно отложить до личной встречи с руководством. В домашней обстановке он будет смотреться неуместно.
  6. Заранее подготовьте примеры ваших работ, чтобы в нужный момент отослать файлы или включить демонстрацию экрана (такая опция доступна в Zoom). Портфолио можно заранее сохранить в Google-документах с открытым доступом для всех, у кого есть ссылка.

Как вести себя на онлайн-собеседовании?

Ведите себя, как на обычном собеседовании – непринужденно и уверенно. Говорите четко и достаточно громко, не забывайте улыбаться. Даже если нет изображения, ваша улыбка будет заметна собеседнику.

Рассказывайте не про жизнь, а про опыт. Не стесняйтесь задавать вопросы. Человек, который ничем не интересуется на собеседовании, не вызывает доверия у рекрутеров.

Во время разговора с HR-специалистом смотрите на камеру, а не на экран. Так вы будете общаться с собеседником, а не смотреть куда-то в сторону. Этот навык требует определенной сноровки, поэтому лучше потренироваться накануне.

Вы должны быть готовы к тому, что рекрутер будет с вами общаться без изображения, то есть придется говорить с черным экраном. Это непросто, так что лучше заранее настойтесь на такое интервью, чтобы не растеряться.

Что рассказать о себе?

Вы интересуете рекрутеров больше как специалист, а не как личность. Отвечая на вопрос о себе, не стоит рассказывать подробные факты биографии, о сменах места проживания или о ваших хобби и увлечениях.

Прежде всего расскажите:

  •         какой у вас опыт (особенно на последнем месте работы);
  •         что вы умеете;
  •         в каких крупных и престижных проектах принимали участие;
  •         каких результатов добились.

Можно ознакомиться с требованиями, представленными в вакансии, а затем составить список из трех-пяти пунктов для создания образа идеального кандидата. По такому же принципу рассказывайте о вашем опыте, чтобы представить его наиболее логичным и эффективным образом.

Что спросить у рекрутера на онлайн-собеседовании?

Заранее подготовьтесь к онлайн-собеседованию – изучите информацию о компании в социальных сетях и на официальном сайте. Обязательно расспросите рекрутера о вакансии и обязанностях, которые придется выполнять на новом месте работы.

Уместно будет узнать:

  •         Почему вы ищите сотрудника на эту должность?
  •         Кто будет ставить задачи?
  •         Сколько длится испытательный срок?
  •         Когда вы дадите ответ по результатам собеседования?
  •         По каким критериям будет оцениваться работа?

Каких провальных ответов нужно избегать?

Есть ответы, по которым HR-специалист сразу понимает, что перед ним неподходящий кандидат. 

Избегайте фраз, которые показывают исключительно финансовую заинтересованность в работе и пренебрежительное отношение к ценностям компании:

  •         мне нужны деньги;
  •         я не вникал, чем занимается ваша компания;
  •         я отправил резюме в десять таких же компаний.

Избегайте ответов, в которых вы ругаете коллег и/или прошлое место работы:

  •         мои коллеги и начальство – негодяи;
  •         мой прошлый директор – тиран и деспот.
  •         на прошлой работе мне платили слишком мало.

Если у вас спросят о причине смены работы, достаточно ответить, что ищите что-то получше и хотите получить новые возможности. Так вы избежите репутации конфликтного человека и повысите свои шансы получить желаемую должность.

Избегайте неуверенных, обтекаемых ответов:

  •         не знаю;
  •         сомневаюсь;
  •         не уверен;
  •         кто знает;
  •         может быть.

Если вы затрудняетесь ответить на вопрос, касающийся вашей специализации, попросите немного времени и поищите ответ в интернете или в ваших рабочих файлах. Так вы покажете, что не сдаетесь и умеете находить решение в непростых ситуациях.

Фото: Dreamstime

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