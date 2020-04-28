Как пройти онлайн-собеседование – несколько простых правил

Ведите себя, как на обычном собеседовании – непринужденно и уверенно. Говорите четко и достаточно громко, не забывайте улыбаться. Даже если нет изображения, ваша улыбка будет заметна собеседнику.

Рассказывайте не про жизнь, а про опыт. Не стесняйтесь задавать вопросы. Человек, который ничем не интересуется на собеседовании, не вызывает доверия у рекрутеров.

Во время разговора с HR-специалистом смотрите на камеру, а не на экран. Так вы будете общаться с собеседником, а не смотреть куда-то в сторону. Этот навык требует определенной сноровки, поэтому лучше потренироваться накануне.

Вы должны быть готовы к тому, что рекрутер будет с вами общаться без изображения, то есть придется говорить с черным экраном. Это непросто, так что лучше заранее настойтесь на такое интервью, чтобы не растеряться.