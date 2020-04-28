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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 28 апреля

Православные 28 апреля молились святому апостолу Пуду — одному из 70 апостолов, посланных с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса.

Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, который организовывал многочисленные гонения на христиан.

Также сегодня Всемирный день охраны труда и День биологических часов.

28 апреля именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Савва, Трофим, Павел, Петр.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Народные приметы на 28 апреля

  • Если пчелы в этот день рано вернулись в улей — примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
  • Нельзя в этот день работать допоздна — сильное несчастье призовешь.
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем ​​очень жарко — вскоре установится хорошая погода.
  • По оврагам снова земля замерзла — урожай будет не очень богатым.
  • Ясный день, а вечером на небе облака сгущаются — вскоре погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
  • Заря 28 апреля красного цвета — будет ветреная и дождливая погода.
  • Месяц или солнце при восходе и закате как бы искажаются — примета, извещающая о том, что будет тепло.
  • Кулики прилетели — весна уже к середине подходит.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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