PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 28 апреля, лунный день

Во вторник, 28 апреля, Луна пребывает в знаке Рак. Это 7 лунный день.

В этот период рекомендуется заниматься делами, которые не требуют особой концентрации внимания. Астролог рекомендуют осторожнее относиться к кредитованию.

В 7 лунный день есть риск, что будет повышенная эмоциональная чувствительность. Важно более тактично относиться к людям, которые вас окружают.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

28 апреля можно смело строить планы на будущее. В этот период будет этап переосмысления прошлого.

Факты ICTV также подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка