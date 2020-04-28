Во вторник, 28 апреля, Луна пребывает в знаке Рак. Это 7 лунный день.

В этот период рекомендуется заниматься делами, которые не требуют особой концентрации внимания. Астролог рекомендуют осторожнее относиться к кредитованию.

В 7 лунный день есть риск, что будет повышенная эмоциональная чувствительность. Важно более тактично относиться к людям, которые вас окружают.

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28 апреля можно смело строить планы на будущее. В этот период будет этап переосмысления прошлого.

Факты ICTV также подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.