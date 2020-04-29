Приближаются майские праздники, поэтому хозяйки уже сейчас ищут, где купить свежее мясо и найти вкусный рецепт соуса к шашлыку.

Наиболее распространенные рецепты соуса для шашлыка готовятся легко, однако каждый вид мяса требует особых специй.

Факты ICTV публикуют 3 простых рецепта вкусных соусов, которые идеально дополнят вкус шашлыка.

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Рецепт №1

Ингредиенты

• 3 зубчика чеснока;

• 1 помидор;

• 2 ст. л. оливкового масла;

• 2 ст. л. воды;

• 1 ст. л. яблучного уксуса;

• укроп, базилик, петрушка.

Приготовление

Зелень мелко порубить, помидор нарезать на маленькие кубики, чеснок пропустить через пресс. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.

Рецепт № 2

Ингредиенты

• 2–3 зубчика чеснока;

• 2 ст. л. горчицы;

• 2 ст. л. томатной пасты;

• 1 ч. л. яблочного уксуса;

• зелень (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук).

Приготовление

Зелень и чеснок мелко покрошить. Смешать горчицу, томатную пасту и уксус, соединить их с зеленью. Перемешать и дать настояться.

Рецепт № 3

Ингредиенты

• 1 куриное яйцо;

• 1 ст. л. горчицы;

• 100 мл оливкового масла;

• соль и перец по вкусу.

Приготовление

От яйца потребуется только белок. Его нужно взбить миксером вместе с горчицей. Затем, не прекращая взбивать, аккуратно влить оливковое масло. Посолить и поперчить по вкусу. Соус получится густым и отлично подойдет для куриного мяса.

Напомним, Факты ICTV рассказывали, как правильно жарить вкусный шашлык на майские праздники.