Приближаются майские праздники, поэтому хозяйки уже сейчас ищут, где купить свежее мясо и найти вкусный рецепт соуса к шашлыку.
Наиболее распространенные рецепты соуса для шашлыка готовятся легко, однако каждый вид мяса требует особых специй.
Факты ICTV публикуют 3 простых рецепта вкусных соусов, которые идеально дополнят вкус шашлыка.
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Рецепт №1
Ингредиенты
• 3 зубчика чеснока;
• 1 помидор;
• 2 ст. л. оливкового масла;
• 2 ст. л. воды;
• 1 ст. л. яблучного уксуса;
• укроп, базилик, петрушка.
Приготовление
Зелень мелко порубить, помидор нарезать на маленькие кубики, чеснок пропустить через пресс. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать.
Рецепт № 2
Ингредиенты
• 2–3 зубчика чеснока;
• 2 ст. л. горчицы;
• 2 ст. л. томатной пасты;
• 1 ч. л. яблочного уксуса;
• зелень (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук).
Приготовление
Зелень и чеснок мелко покрошить. Смешать горчицу, томатную пасту и уксус, соединить их с зеленью. Перемешать и дать настояться.
Рецепт № 3
Ингредиенты
• 1 куриное яйцо;
• 1 ст. л. горчицы;
• 100 мл оливкового масла;
• соль и перец по вкусу.
Приготовление
От яйца потребуется только белок. Его нужно взбить миксером вместе с горчицей. Затем, не прекращая взбивать, аккуратно влить оливковое масло. Посолить и поперчить по вкусу. Соус получится густым и отлично подойдет для куриного мяса.
Напомним, Факты ICTV рассказывали, как правильно жарить вкусный шашлык на майские праздники.