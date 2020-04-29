Несколько раз в году по церковному календарю отмечаются именины Ирины. Издавна считалось, что ребенок с этим именем будет внимательным и щепетильным.
В 2020 году День Ирины выпадает на восемь дней: 29 апреля, 18 мая, 26 мая, 10 августа, 17 августа, 22 августа, 26 августа и 1 октября.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и картинках с Днем ангела Ирины.
Искренняя, рассудительная, интересная и нежная — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.
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Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.
Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.
Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!
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