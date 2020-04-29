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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 29 апреля (КАРТА)

Погода в Украине на 29 апреля обещает быть теплой.

В западных областях температура поднимется до +23 градусов днем и до +9 ночью. В то же время ожидаются дожди с грозами.

На Севере синоптики прогнозируют от +19 до +23 градусов днем. Ночью средняя температура будет держаться на уровне +8.

погода 29 квітня

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На востоке страны ожидается солнечная погода и до +21 градуса, ночью опустится до +3.

На Юге столбик термометра днем поднимется до +21 градуса, а ночью придет до +5.

К слову, прогноз погоды на неделю можно узнать в другом материале Фактов ICTV.

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