Рамадан 2020, месяц великого поста у мусульман, наступит 24 апреля с восходом солнца и продлится до заката 23 мая.

Рамадан или Рамазан – священный месяц в мусульманском календаре. Считается, что в это время был ниспослан Коран. Эти 30 дней — период духовного преображения, борьбы с желаниями и слабостями.

Что нельзя делать в Рамадан?

Запрещен прием пищи и питья в дневное время.

Нельзя курить и нюхать табак.

Нужно воздерживаться от интимной близости.

Читайте: Календарь церковных праздников на апрель 2020

Окончание периода физического и духовного очищения мусульмане отметят праздником Ураза-байрам, вторым по значимости после Курбан-байрама. В этом году он пройдет 24 мая.

Напомним, ранее мы писали, что такое Курбан-байрам и как его отмечают в Украине.