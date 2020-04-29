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Факты / Lifestyle

Рамадан 2020: дата начала поста и запреты

Рамадан 2020, месяц великого поста у мусульман, наступит 24 апреля с восходом солнца и продлится до заката 23 мая.

Рамадан или Рамазан – священный месяц в мусульманском календаре. Считается, что в это время был ниспослан Коран. Эти 30 дней — период духовного преображения, борьбы с желаниями и слабостями.

Что нельзя делать в Рамадан?

  • Запрещен прием пищи и питья в дневное время.
  • Нельзя курить и нюхать табак.
  • Нужно воздерживаться от интимной близости.

Читайте: Календарь церковных праздников на апрель 2020

Окончание периода физического и духовного очищения мусульмане отметят праздником Ураза-байрам, вторым по значимости после Курбан-байрама. В этом году он пройдет 24 мая.

Напомним, ранее мы писали, что такое Курбан-байрам и как его отмечают в Украине.

Фото: Pixabay

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