29 апреля чествуют трех сестер: Хионию, Агапию, Ирину (Арину).

29 апреля считался лучшим днем, когда надо было работать в огороде. Говорят, что если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.

Также в этот день отмечают Международный день танца.

Именины сегодня празднуют Галина, Леонид и Ирина.

Народные приметы на 29 апреля

Зацвела ольха — можно сеять гречку.

Громкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Сны с 28 на 29 апреля не сбываются.

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Что нельзя делать 29 апреля:

нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность;

нельзя стричься и делать прически.

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