29 апреля чествуют трех сестер: Хионию, Агапию, Ирину (Арину).
29 апреля считался лучшим днем, когда надо было работать в огороде. Говорят, что если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.
Также в этот день отмечают Международный день танца.
Именины сегодня празднуют Галина, Леонид и Ирина.
Народные приметы на 29 апреля
- Зацвела ольха — можно сеять гречку.
- Громкий гром — к богатому урожаю хлеба.
- Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
- Сны с 28 на 29 апреля не сбываются.
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Что нельзя делать 29 апреля:
- нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность;
- нельзя стричься и делать прически.
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