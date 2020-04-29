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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 29 апреля

29 апреля чествуют трех сестер: Хионию, Агапию, Ирину (Арину).

29 апреля считался лучшим днем, когда надо было работать в огороде. Говорят, что если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.

Также в этот день отмечают Международный день танца.

Именины сегодня празднуют Галина, Леонид и Ирина.

Народные приметы на 29 апреля

  • Зацвела ольха — можно сеять гречку.
  • Громкий гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
  • Сны с 28 на 29 апреля не сбываются.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать 29 апреля:

  • нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность;
  • нельзя стричься и делать прически.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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