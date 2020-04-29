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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 29 апреля, лунный день

В среду, 29 апреля, Луна пребывает в знаке Рак. Это 8 лунный день.

Хорошее время для занятий умственной деятельностью. В этот период будет повышенная эмоциональная чувствительность. Рекомендуется внимательнее относиться к близким людям.

29 апреля астрологи рекомендуют осторожнее относиться к даче денег взаймы. Есть вероятность, что будут трудности с возвратом.

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В этот день быстро возникают новые связи и знакомства.

Факты ICTV также подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.

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