В среду, 29 апреля, Луна пребывает в знаке Рак. Это 8 лунный день.

Хорошее время для занятий умственной деятельностью. В этот период будет повышенная эмоциональная чувствительность. Рекомендуется внимательнее относиться к близким людям.

29 апреля астрологи рекомендуют осторожнее относиться к даче денег взаймы. Есть вероятность, что будут трудности с возвратом.

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В этот день быстро возникают новые связи и знакомства.

Факты ICTV также подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.