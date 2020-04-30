Где-то закрыты границы, а где-то до сих пор действует чрезвычайное положение. Большинство стран мира сегодня запретили въезд для иностранцев, не имеющих постоянного права на проживания, и отменили регулярное авиасообщение.

Туристическая отрасль несет миллионные убытки, поэтому туроператоры стараются выяснить, с какими странами возможно будет сотрудничать этим летом, чтобы окончательно не потерять сезон.

Какие страны настроены открыть границы для туристов

В странах Евросоюза до сих пор действует запрет на въезд для жителей третьих стран, введенный Еврокомиссией в начале карантина до 15 мая, поэтому пока именно от этой даты страны получат возможность принимать самостоятельные решения по открытию собственных границ туристам.

В Испании, которая входит в десятку самых популярных направлений среди украинцев, вначале заявили — границы открывать не планируют до конца года, но местный совет по туризму подсчитал, общий ущерб от такого решения составит €100 млрд, так что переговоры по этому вопросу еще ведутся.

— Относительно Испании, у моих туристов, например, был забронирован тур на апрель. Сейчас из-за непонятной ситуации с границами мы решили не рисковать и перенесли поездку на начало октября. Однако это не означает, что в случае отмены запрета самолеты, например, в туристическую Барселону не полетят раньше, поэтому мы не считаем сезон лета-2020 окончательно потерянным, — отмечает руководитель туристической компании Ирина Бирук.

Одна из наиболее пострадавших от Covid-19 стран — Италия. В ее бюджете поступления от туризма составляют 12%. В стране рассматривают вопрос открытия хотя бы южных областей, которые меньше пострадали от эпидемии.

Еще большие потери могут понести Франция, Болгария, Кипр, Мальта, Румыния. Страны объединились и попросили финансовой помощи Евросоюза в поддержку отрасли. К ним присоединилась и Греция, в которой туризм составляет 21% бюджета, поэтому страна больше всех настаивает на скорейшем открытии собственных границ.

— Греки пока сопротивляются. Они хотят открыться, потому что живут с туризма. Рассматривается открытие если не всей страны, то хотя бы отдельных островов, но если им ЕС скажут — ребята, все, без вариантов, мы все закрыты — все будут закрыты, — комментирует эксперт авиационной отрасли Валерий Романенко.

Первой решение об ослаблении режима пересечения границы приняла Чехия, хотя пока это не касается туристов. 28 апреля переговоры с Евросоюзом провела Швейцария, которая входит в Шенгенскую зону, но не является членом ЕС и хочет ослабить для себя ограничения.

Один из лидеров по приему украинских туристов — Египет — на этой неделе наоборот продлил чрезвычайное положение до начала августа. Турция же готовится принимать туристов, правда, пока из азиатских стран, для европейцев планирует открыться в конце июля.

Условия туризма во время карантина

Главным препятствием для открытия границ и старта туристических путешествий называют необходимость выполнения обязательных рекомендации ВОЗ во время пандемии. Одна из них — сохранение дистанции, которую нужно внедрять даже во время автобусных и авиационных перевозок.

— Что касается удаленной рассадки пассажиров, мы готовы это делать, если государство установит равные условия для всех перевозчиков. Другая проблема, что это приведет к уменьшению количества кресел и, как следствие, к подорожанию билетов в полтора раза. Готовы ли к этому украинцы? — комментирует ситуацию президент авиакомпании Международные авиалинии Украины Евгений Дыхне.

Еще один вопрос — обязательное для украинских туристов медицинское страхование. Эксперты говорят, пока его условия такие же, как и до пандемии, поэтому действует оно до того момента, пока у путешествующего не выявили Covid-19. Это считается форс-мажором. А вот что делать больному туристу после, будет решать каждое отдельное государство, но скорее всего, лечение нужно будет оплатить за свой счет, как и обратный билет.

— Главное условие, которое убивает саму идею туристического отдыха и действует пока везде, это обязательная двухнедельная обсервация по прибытию. Учитывая, что отдых занимает в среднем от недели до 10 дней, выполнить это просто невозможно. Ну, а по возвращению такую ​​же длительную обсервацию придется провести уже в Украине, — говорит руководитель консалтинговой компании по поддержке авиации Александр Ланецкий.

Для решения этой проблемы, объединившись, министры туризма стран ЕС и предложили единый для всех документ с условным названием Covid-паспорт, где будут прописаны результаты тестирования. Вместе с этим планируют разработать протоколы-рекомендации по приему гостей. Необходимые дистанции во время пребывания у водоемов и в заведениях общественного питания.

— Я лично провожу переговоры с некоторыми отелями Турции. Сейчас они провели дезинфекцию всех помещений и закупили достаточное количество одноразовых масок для гостей. Пока это все, ждут дальнейших рекомендаций, — утверждает Бирук.

Еще одна большая статья расходов — авиабилеты. Будет ли доступной их стоимость, или полеты снова станут неподъемно дорогими. Лоукост-компании с большими доходами, такие как Wizz Air и Easyjet, имеют финансовый запас и будут пытаться удержать цены, говорят эксперты. Как и ирландская компания Ryanair, которая анонсирует продажу билетов по цене 99 центов, как только откроется возможность полетов, чтобы вернуть пассажиропоток, позволяющий наверстать упущенное. Этим путем готовы идти и украинские перевозчики.

— Уже сейчас мы понимаем, что убыточную деятельность будем вести до апреля 2021 года. В условиях пониженного спроса может быть ситуация, когда авиакомпании будут очень агрессивно бороться за пассажира и, с учетом убытков, которые они и так терпят, начнут предлагать себе в минус низкие цены для того, чтобы обеспечить полеты, — успокаивает руководитель компании МАУ Евгений Дыхне.

Хватит ли денег у украинцев? А что, если остаться дома?

Однако традиционные горячие путевки все же могут значительно вырасти в цене. В относительно недорогой для украинцев Турции недавно анонсировали, что из-за новых санитарных норм вынуждены в этом году отменить систему All inclusive, и это точно скажется на стоимости путешествий.

Учитывая это и длительный карантин, за время которого многие потратили собственные сбережения, захотят ли украинские туристы в принципе ехать за границу? В Украине центрами морского отдыха являются Бердянск и Одесса. Однако из-за большого спроса цены там, вероятно, значительно вырастут.

— Все потеряли заработок. Сейчас в Одессе уже должны быть туристы, но продолжается карантин. Поэтому вероятно, что предприниматели будут стремиться наверстать упущенное. Что касается соблюдения санитарных рекомендаций, на гостиницы и санатории можно рассчитывать, но тех, кто сдает туристам собственные квартиры, проконтролировать просто невозможно — говорит Ирина Бирук.

Готовится принимать туристов и Закарпатье. Регион, который последние годы развивал направление гастрономического туризма, сейчас переориентируется и предлагает маршруты по принципу малопосещаемых мест, где не будет толп людей. Один из таких — Серебряный треугольник Закарпатья, растянувшийся между городами Ужгород-Мукачево-Косонь, а также маршрут под названием 13 мест Свалявщины.

— Этим летом Закарпатская туристическая организация рекомендует посещать те места, к которым обычно туристы не ходят большими группами. Невероятную красоту природы можно увидеть на перевале возле поселка Уклин. Уникальный архитектурный памятник — столетняя колокольня в поселке Лопушанка. Ну, и конечно, многочисленные минеральные источники, — рекомендует руководитель региональной туристической организации Закарпатья Федор Шандор.

В регионе еще решают, открывать ли доступ к термальным источникам, в бассейнах которых возможно скопление людей. А вот клиники, предлагающие услуги лечения столовыми минеральными водами, готовятся к приему гостей с учетом требований по санитарным нормам и возможным рекомендациям Министерства здравоохранения.

Екатерина Павловская