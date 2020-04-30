День пограничника в Украине отмечают 30 апреля. До 2018 года его праздновали 28 мая.
В каждом государстве пограничная служба считается стратегически важным органом, который охраняет государственные границы и сохраняет территориальную целостность страны.
Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления с Днем пограничника, чтобы вы могли порадовать украинских защитников.
История
Дату 30 апреля выбрали для того, чтобы праздник стал созвучным с реальными событиями в Украине.
Истории известны славные события конца апреля 1918 года, когда специальная группа Запорожского корпуса армии УНР во главе с полковником Владимиром Синкевичем, освободив большую часть Донбасса, получила признанные международным сообществом границы УНР с Россией и тогдашним Доном.
Нужно помнить, что современная Украина является исторической преемницей Украинской народной республики и Гетманского государства Павла Скоропадского.
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Поздравления
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Всегда граница под контролем,
Враг здесь точно не пройдет.
Пограничникам сегодня
От всех особенный почет.
С вашим днем вас поздравляем,
Будьте бдительны всегда,
Под вашей доблестной защитой
Спит спокойно вся страна.
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Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам никогда не узнать горечи поражения. Пусть будет спокойной ваша служба. Ведь это залог мира и счастья нашей страны.
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С днем пограничника, праздником смелых!
С верной собакой границу блюди,
Не пропускай перебежчиков левых,
Ночью и днем зорко в оба гляди!
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Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь хранит наш покой!
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Примите наши искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником — Днем пограничника!
Ваши примеры профессионализма, выдержки и смелости, Ваша стойкость и мужество, нелегкая служба днем и ночью, в жару и холод является ярким примером для подрастающих поколений.
Поздравляем защитников рубежей родины с профессиональным праздником, от всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, добра и мира!
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Пограничник на границе,
У тебя не взгляд, а спицы —
Не пропустишь даже мошку
На заветную дорожку.
Будь здоров, силен, отважен,
Оптимизмом весь заряжен!
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С Днем пограничника тебя я поздравляю
И службы легкой, без тревог тебе желаю
Чтобы работа радость приносила,
Чтоб неудачи мимо проходили.
Еще желаю я по службе продвижения,
Удачи, безграничного везенья.
Чтоб было все, что для счастья тебе нужно:
Любовь, здоровье, уважение и дружба.
Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали, сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники.
Фото: ГПСУ