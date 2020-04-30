День пограничника в Украине отмечают 30 апреля. До 2018 года его праздновали 28 мая.

В каждом государстве пограничная служба считается стратегически важным органом, который охраняет государственные границы и сохраняет территориальную целостность страны.

Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления с Днем пограничника, чтобы вы могли порадовать украинских защитников.

История

Дату 30 апреля выбрали для того, чтобы праздник стал созвучным с реальными событиями в Украине.

Истории известны славные события конца апреля 1918 года, когда специальная группа Запорожского корпуса армии УНР во главе с полковником Владимиром Синкевичем, освободив большую часть Донбасса, получила признанные международным сообществом границы УНР с Россией и тогдашним Доном.

Нужно помнить, что современная Украина является исторической преемницей Украинской народной республики и Гетманского государства Павла Скоропадского.

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Поздравления

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Всегда граница под контролем,

Враг здесь точно не пройдет.

Пограничникам сегодня

От всех особенный почет.

С вашим днем вас поздравляем,

Будьте бдительны всегда,

Под вашей доблестной защитой

Спит спокойно вся страна.



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Нелегкая выбранная вами дорога, но вы идете по ней гордо, легко. Желаем вам никогда не узнать горечи поражения. Пусть будет спокойной ваша служба. Ведь это залог мира и счастья нашей страны.

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С днем пограничника, праздником смелых!

С верной собакой границу блюди,

Не пропускай перебежчиков левых,

Ночью и днем зорко в оба гляди!



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Я поздравляю тебя и твоих сослуживцев с Днем пограничника! Будьте всегда стойкими, сильными и выносливыми, потому что вы нужны нам! Мы говорим огромное спасибо всем, кто каждый день и каждую ночь хранит наш покой!



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Примите наши искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником — Днем пограничника!

Ваши примеры профессионализма, выдержки и смелости, Ваша стойкость и мужество, нелегкая служба днем и ночью, в жару и холод является ярким примером для подрастающих поколений.

Поздравляем защитников рубежей родины с профессиональным праздником, от всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, добра и мира!

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Пограничник на границе,

У тебя не взгляд, а спицы —

Не пропустишь даже мошку

На заветную дорожку.

Будь здоров, силен, отважен,

Оптимизмом весь заряжен!

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С Днем пограничника тебя я поздравляю

И службы легкой, без тревог тебе желаю

Чтобы работа радость приносила,

Чтоб неудачи мимо проходили.

Еще желаю я по службе продвижения,

Удачи, безграничного везенья.

Чтоб было все, что для счастья тебе нужно:

Любовь, здоровье, уважение и дружба.

Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали, сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники.

Фото: ГПСУ