Комаровский рассказал, можно ли ехать этим летом на море

С точки зрения эпидемиологических вопросов, то в июле-августе люди смогут поехать на море.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Вы сами видите, что ситуация не очень прогнозируемая, но в любом случае кроме решений или мыслей медицинского плана еще есть и политические аспекты. С точки зрения вопросов эпидемиологических, то я не сомневаюсь, что в июле-августе на море можно будет ехать. Я по-крайней мере планирую путешествовать в августе очень серьезно, — сказал он.