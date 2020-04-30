PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Комаровский рассказал, можно ли ехать этим летом на море

С точки зрения эпидемиологических вопросов, то в июле-августе люди смогут поехать на море.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Вы сами видите, что ситуация не очень прогнозируемая, но в любом случае кроме решений или мыслей медицинского плана еще есть и политические аспекты. С точки зрения вопросов эпидемиологических, то я не сомневаюсь, что в июле-августе на море можно будет ехать. Я по-крайней мере планирую путешествовать в августе очень серьезно, — сказал он.

Читайте: Комаровский рассказал, можно ли дезинфицировать маски утюгом

Комаровский отметил, что окончательно все будет зависеть от политиков, которые будут принимать решения.

Ранее Комаровский рассказал о популярной ошибке использования санитайзера.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка