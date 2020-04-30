Курс биткоина подскочил на 18% за сутки

Курс биткоина подорожал до $9 200, с середины марта его стоимость выросла на 140%.

Доля биткоина на рынке криптовалюта составляет 65,3%.

Также в цене выросли альткоины — с $86 в марте до $224 к концу апреля, то есть на 160%.

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По мнению аналитиков, криптовалюта удачно преодолела мартовский кризис: общая капитализация рынка выросла с $120 млрд до $226 млрд.

Экономист и генеральный директор Real Vision Рауль Пал спрогнозировал, что в течение пяти последующих лет биткоин подорожает до $1 млн и станет основой будущей финансовой системы. Стоимость золота за тот же период увеличится в пять раз, а его капитализация — до $15 трлн, уверен предприниматель.

Напомним, после обвала рынков в марте биткоин упал в цене до $ 7,8 тыс.