НЛО в Украине: где и когда чаще всего фиксируют

Люди всегда интересовались НЛО. Тема аномального у одних вызывает интерес, у других — скепсис, но никого не оставляет равнодушным. Своими исследованиями аномального известны США, Великобритания, Франция. Уделяют этому внимание и в других странах мира. А изучают ли аномальное в Украине?

Факты ICTV пообщались с головой единственного в стране Научно-исследовательского центра изучения аномалий Зонд, кандидатом технических наук Артемом Билыком и выяснили, как часто в Украину прилетают НЛО и какие места чаще всего притягивают аномальное.

— Артем, что такое аномальные явления?

— Начнем с того, что в природе нет аномалий. Для природы все нормальное, привычное. В науке есть термин аномальное, его ввел еще Томас Кун в книге Структура научных революций. Аномалия — что-то непознанное, то, что находится за пределами нашего повседневного опыта, понятийного аппарата и картины мировоззрения. И наша задача — познавать, раскрывать эти аномалии. Ведь когда-то такими аномалиями были и молния, и радуга. Познание — это непрерывное раскрытие аномалий. Если нет аномалий, значит, все известно.

— Изучают ли НЛО в Украине?

— В Украине издавна наблюдаются различные аномальные явления. И аномальные аэрокосмические явления не исключение. В летописях, на наскальных рисунках можно найти изображение неизвестных летающих объектов.

Если говорить о новом времени, то с начала 80-х годов ХХ века в Украине действовала комиссия по изучению аномальных явлений при Радиотехническом обществе радиоэлектроники и связи имени Попова. Она была введена еще головой Академии наук Борисом Патоном и до 1991 года работала под председательством академика Георгия Писаренко. С 2004 года действует Научно-исследовательский центр изучения аномалий Зонд, мы научно изучаем аномальное.

— А почему сейчас так мало организаций в Украине изучают НЛО?

— К сожалению, в Украине не поддерживается изучение аномальных феноменов. Хотя исследования аномальных аэрокосмических явлений имеет два важных аспекта — это вопрос национальной безопасности и вопрос технического развития.

Что касается первого, то мы с вами являемся свидетелями того, как в мире распространены различные дроны, китайские фонарики. Подобные объекты могут представлять угрозу для полетов самолетов, поэтому их надо отслеживать. Кроме того, мы помним, что Россия ведет с нами войну. Поэтому объектами в небе могут быть и разведывательные аппараты. Кстати, наша организация получала подобные сообщения о странных объектах на территории зоны ООС.

Государство должно знать, что происходит в ее небе, тем больше страна, в которой идет война.

Вторая причина — это новейшие технологии. Аномальные аэрокосмические явления демонстрируют невероятные эффекты, недостижимые для земной техники — внезапные ускорения, появление и исчезновение без следа, безынерционное сверхбыстрое движение и тому подобное. Поэтому, изучая объекты с неизвестными нам свойствами, мы можем получить выход на прорывные научные решения во всех сферах. Это наше развитие, это шанс на большой шаг в будущее.

— Как часто в Украине фиксируются аномальные случаи?

— Наш центр регистрирует 40-60 сообщений о различных аномальных явлениях в год. Более 80% из них отсеиваются, поскольку оказываются привычными явлениями — звездами, планетами, дронами, спутниками. И только два или три случая в год могут быть действительно аномальными, стоящими дальнейшего научного изучения. Но таких сообщений могло быть и больше.

— А что мешает?

— У нас нет целостной системы мониторинга аномальных аэрокосмических явлений. Многие службы и учреждения в Украине имеют свои локальные системы наблюдения — видеокамеры, радиолокаторы, станции с датчиками различных параметров, но эти данные не объединены в единую базу и не обрабатываются должным образом.

Кроме того, есть психологические и социальные факторы. Некорректное освещение тематики аномальных явлений СМИ и массовой культурой не способствует сознательному отношению потенциальных очевидцев НЛО. Поэтому если люди и видят что-то необычное, то крайне редко сообщают исследователям из-за страха быть осмеянными. В нашем центре мы обеспечиваем полную конфиденциальность каждого очевидца.

— Где в Украине чаще всего наблюдается НЛО?

— Количество свидетельств о наблюдении НЛО всегда прямо пропорциональна плотности населения в регионе: где больше всего находится людей, которые могут смотреть в небо и что-то видеть, там и больше сообщений. Много сообщений приходят из Киевского региона, южных, восточных областей и Крыма.

По аномальным зонам, которые притягивают НЛО, то такой в ​​Украине есть село Яблоновка в Киевской области, где несколько десятилетий фиксируются аномальные аэрокосмические явления, не имеющие привычного объяснения.

— А когда чаще всего поступают сообщения о НЛО?

— Летом, потому что тогда люди часто смотрят в небо и могут что-то увидеть. И небо обычно менее облачное. Больше наблюдений происходит в вечернее время суток, так как именно необычные световые эффекты привлекают внимание очевидцев.

— Какие случаи проявлений аномального в Украине вам больше всего запомнились?

— Возле Кривого Рога в 2012 году зафиксировали на видео объект, который был похож на перевернутый молот. Тщательно изучив видео и проведя экспедицию на месте посадки, мы установили, что объект не относится к явлениям известного природного или антропогенного происхождения.

Также можно вспомнить, как в 2011 году в Винницкой области мы изучали круги на полях. Научные лабораторные тесты отобранных нами образцов показали, что в пределах узора аномальным образом изменилась биохимия растений и химия почвы.

— Когда вы получаете сообщение об аномалии, что вы делаете? Сразу выезжаете на место?

— Экономически нецелесообразно ездить везде. Сначала проводится тщательное анкетирование очевидцев и изучение материалов наблюдения. Сообщения рассматриваются, когда есть фото, видео или другие физические подтверждения аномалии. Если феномен составляет научную ценность, планируется экспедиция, лабораторные исследования.

Экстренно мы изучаем только те случаи, которые находятся в активной фазе, например, круги на полях и масштабные явления, свидетелями которых были многие.

— Почему вы решили изучать аномальное?

— Познание является ключевым смыслом существования человека. И сейчас человечество только на пороге галактики. Мы не ступали дальше Луны, не изучали Землю глубже 15 км. Сейчас антропоцентрическая теория стала господствующей, мол, человек является венцом творения, но мы только один из равноправных видов на планете. Направив ресурсы от непродуктивных сфер и системы перепотребления, которые приводят к истощению ресурсов и уничтожению природы, мы способны построить космическую цивилизацию с устойчивым развитием.

— Вы верите в физическую реальность НЛО?

— Вера — это безапелляционное принятие действительности. Поэтому ученый не верит, а знает. За десятки лет научного изучения феномена НЛО его реальность давно доказана. Те же явления мы видим в древних источниках. Современные исследования в области квантовой механики показывают, что могут существовать параллельные, взаимопроникающие миры, и наше сознание является ключом к превращению материи на первичном информационном уровне.

Как на Земле, так и в космосе мы с каждым годом видим большее количество аномальных объектов. Это и межзвездный астероид Оумуамуа, и звезда Табби с переменной яркостью в созвездии Лебедя, и исчезающие звезды, которых уже недосчитались более 100 за крайние 60 лет. Аномальные явления наблюдаются регулярно через телескопы и беспилотные миссии на Луне, Марсе.

Стремительными темпами развивается космобиология. Исследования показывают, что остатки биологических материалов находят в стратосфере и сверхвысоких орбитах, а возраст найденных первичных ископаемых признаков жизни на Земле достигает возраста суши на планете. Это означает, что жизнь была привнесена на нашу планету, а не самозародилась. Этот процесс продолжается и сейчас. Исследования показывают, что звездные системы способны через метеориты и кометы обмениваться бактериями, вирусами и даже более сложными носителями жизни, и это только один из механизмов…

— …И коронавирус тоже может иметь внеземное происхождение?

— Количество патогенных вирусов очень мала. Вирусы выступают, прежде всего, регуляторами биомассы и катализаторами качественных изменений. И этот процесс непрерывный.

Современные исследования показывают, что исключительная сложность генов осьминогов, которые выпадают из эволюции, могла быть результатом направленной мутации из-за действия инопланетных вирусов, если только с другой планеты не прилетели сами осьминоги. Именно вирусы имеют наибольшую способность преодолевать межгалактические расстояния и распространять жизни во Вселенной.

Коронавирус показывает уязвимость глобализирующегося общества потребления. При несбалансированности целей и стиля хозяйствования мы беззащитны перед космическими угрозами и глобальными катастрофами даже на уровне саморегуляции. Как вид мы не способны защитить себя и среду обитания от последствий нашей же деятельности, например, глобального потепления. Поэтому мы должны вспомнить, что Земля — ​​это наш космический корабль, которому нет альтернативы.

Людмила Грубник

Фото: Ukrainian SRCAA Zond, Pixabay