Погода в Украине на сегодня, 30 апреля 2020

Погода в Украине на 30 апреля обещает быть теплой, но дождливой.

В западных областях температура поднимется до +21 градуса днем и до +10 ночью. Также здесь ожидаются дожди.

На Севере синоптики прогнозируют дожди и до +23 градусов днем. Ночью средняя температура будет держаться на уровне +9.

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На Востоке страны ожидается переменная облачность и до +23 градусов. Ночью температура опустится до +6.

На Юге столбик термометра днем поднимется до +22 градусов, а ночью придет до +9.

Напомним, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.