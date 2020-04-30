Погода в Украине на сегодня, 30 апреля 2020

Погода в Украине на 30 апреля обещает быть теплой, но дождливой.
В западных областях температура поднимется до +21 градуса днем и до +10 ночью. Также здесь ожидаются дожди.
На Севере синоптики прогнозируют дожди и до +23 градусов днем. Ночью средняя температура будет держаться на уровне +9.
Читайте: С грозами и дождями: погода на майские праздники в Украине (КАРТА)
На Востоке страны ожидается переменная облачность и до +23 градусов. Ночью температура опустится до +6.
На Юге столбик термометра днем поднимется до +22 градусов, а ночью придет до +9.
Напомним, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на неделю.