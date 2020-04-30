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Факты / Lifestyle

Поздравления с Днем пограничника 2020 в картинках и СМС

30 апреля в Украине отмечается День пограничника.

Профессиональный праздник учредил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2018 году.

Традиционно во всех городах к празднику приурочено множество мероприятий. В этом году он проходит в условиях карантина из-за коронавируса, поэтому праздничных концертов не предусмотрено.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Власти призывают украинцев оставаться дома, но поздравить друзей и родственников можно и с помощью СМС.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС и картинках ко Дню пограничника.

Прочной семьи, любви, успеха,
Тепла домашнего, добра,
Здоровья крепкого и смеха.
С Днем пограничника тебя!

***

И днем, и ночью знаем точно
Граница наша под замком,
С Днем пограничника поздравим
Тех, кто со службою знаком!

***

Тебе здоровья, пограничник!
Тепла, любви, душевных сил,
Ночей спокойных, дней отличных,
Чтоб счастлив был и долго жил.

***

Желаю все осуществить
Свои заветные мечты,
Жить в мире счастья и добра,
Успеха, радости, любви,
Всегда хватало чтоб тепла.
С Днем пограничника тебя!

***

Будь веселым и активным,
Нужным, ярким, позитивным,
Будь счастливым без конца,
С Днем пограничника тебя!

Привітання з Днем прикордонника 2020 в картинках

Привітання з Днем прикордонника 2020 в картинках

Привітання з Днем прикордонника 2020 в картинках

День пограничника 2020: поздравления в картинках и СМС

Привітання з Днем прикордонника 2020 в картинках
К слову, День пограничника не является государственным праздником, поэтому этот день для всех рабочий. Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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