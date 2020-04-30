День пограничника 2020: поздравления в картинках и СМС

30 апреля в Украине отмечается День пограничника.

Профессиональный праздник учредил пятый президент Украины Петр Порошенко в 2018 году.

Традиционно во всех городах к празднику приурочено множество мероприятий. В этом году он проходит в условиях карантина из-за коронавируса, поэтому праздничных концертов не предусмотрено.

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Власти призывают украинцев оставаться дома, но поздравить друзей и родственников можно и с помощью СМС.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в СМС и картинках ко Дню пограничника.

Прочной семьи, любви, успеха,

Тепла домашнего, добра,

Здоровья крепкого и смеха.

С Днем пограничника тебя!

***

И днем, и ночью знаем точно

Граница наша под замком,

С Днем пограничника поздравим

Тех, кто со службою знаком!

***

Тебе здоровья, пограничник!

Тепла, любви, душевных сил,

Ночей спокойных, дней отличных,

Чтоб счастлив был и долго жил.

***

Желаю все осуществить

Свои заветные мечты,

Жить в мире счастья и добра,

Успеха, радости, любви,

Всегда хватало чтоб тепла.

С Днем пограничника тебя!

***

Будь веселым и активным,

Нужным, ярким, позитивным,

Будь счастливым без конца,

С Днем пограничника тебя!



К слову, День пограничника не является государственным праздником, поэтому этот день для всех рабочий. Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.