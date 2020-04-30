Вальпургиева ночь 2020: обряды и традиции

Вальпургиева ночь – день памяти святой Вальбурги Хайденхаймской (Вальпургии), которая отмечается в христианстве западного обряда с 30 апреля на 1 мая.

День Вальпургии приобрел мистическую значимость из-за инцидента, который произошел после ее смерти.

Так, в ходе реставрации монастыря, где была захоронена Вальпургия, рабочие осквернили ее могилу. После этого тень святой явилась к епископу.

Вальпургиева ночь считалась также ночью борьбы с ведьмами, ведь в это время они, как представлялось, насылали особо сильные проклятия и устраивали страшные шабаши.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Вальпургиева ночь – обряды

Основным средством защиты от зла был огонь. Жители деревень жгли костры, в которых сжигали первую сухую траву или ненужные вещи.

Кроме того, пороги дома посыпали песком, маком или травой, чтобы в него не могла проникнуть нечистая сила.

В Вальпургиеву ночь девушки собирали росу, а затем умывались ею на восходе солнца, чтобы их молодость и красота никуда не утекла.

В эту ночь подходил практически любой способ гадания, к примеру – при помощи карт или зеркал.

В Вальпургиеву ночь считалось нежелательным носить одежду, которая стала “свидетелем” какого-либо несчастья. Такие вещи, как считалось, привлекают злых духов.

Кстати, в мае украинцев ждут дополнительные выходные. В последнем месяце весны отмечается два государственных праздника, а значит, отдыхать украинцы будут 12 дней, в частности, и 1 мая.