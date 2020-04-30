Вальпургиева ночь ежегодно отмечается христианами западного обряда с 30 апреля на 1 мая. Праздник посвящен памяти святой Вальпургии – Вальбурги Хайденхаймской, которую считают покровительницей моряков.

По легенде, корабль, на котором плыла Вальпургия, попал в шторм. Она стала на колени и начала усердно молиться. Случилось чудо – ураган утих, а море успокоилось.

На иконах она изображена с псом, который символизирует проводника в потусторонний мир, и треугольным зеркалом, в котором можно увидеть будущее.

Во время реставрации монастыря, в котором похоронили святую, рабочие осквернили ее могилу. После этого ночью тень Вальпургии явилась епископу. Эта история придала празднику мистическую значимость.

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Поэтому с ним связано много языческих обрядов, примет и суеверий. Это ночь борьбы с ведьмами, которые устраивали страшные шабаши и насылали проклятия. Для защиты от них люди сжигали на костре соломенное чучело и обходили дома с огнем. А знахарки собирали травы, имевшие в эту ночь особую целебную силу. В народе в ночь на 1 мая принято гадать на будущее.

Вальпургиева ночь 2020 – приметы

Огонь считался основным средством защиты от злых духов и сглаза, поэтому жители деревень жгли костры, в которых сжигали первую сухую траву и всякий хлам.

Также у домов сжигали чучело ведьмы, а порог посыпали песком. Согласно примете, нечисть не могла проникнуть в жилище, пока не сосчитает все песчинки.

В Вальпургиеву ночь принято наводить красоту, проводить косметические процедуры. А для сохранения молодости нужно утром 1 мая умыться утренней росой.

Если на рассвете выпить колодезной воды – здоровье будет крепким.

Для избавления от неудач в эту мистическую ночь нужно на листе бумаги написать список всего, что огорчает, и сжечь со словами Гори он синим пламенем!

Кстати, сны в ночь с 30 апреля на 1 мая считаются вещими.

Рожденные в этот праздник люди обладают сверхъестественными способностями.

Вальпургиева ночь 2020 – суеверия

В это время мужчинам категорически запрещено общаться с женщинами. Любая из них может оказаться ведьмой и выпить все соки из понравившегося кавалера.

Среди суеверий – запрет носить одежду, в которой вы были, когда случилось какое-либо несчастье. Такие вещи привлекают злых духов.

В эти дни лучше не приносить в дом сирень – ее запах якобы одурманивает, подавляя желания, вызывает стремление уйти в другой мир. Это особо опасно для больных людей.

Кстати, в мае украинцев ждут дополнительные выходные. В последнем месяце весны отмечается два государственных праздника, а значит, отдыхать украинцы будут 12 дней, в частности, и 1 мая.