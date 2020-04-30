Выходные в мае 2020: сколько будут отдыхать украинцы

В мае украинцев ждут праздники и дополнительные выходные. В последнем месяце весны отмечается аж два государственных праздника, а значит, отдыхать украинцы будут 12 дней.

Кроме обычных суббот и воскресений месяца, украинцев ожидает и два дополнительных выходных. Поскольку в 2020 году празднование Дня труда 1 мая выпадает на пятницу — он будет нерабочим.

Второй праздник — День победы над нацизмом во второй мировой войне 9 мая. Он выпадает на субботу, а это значит, что выходным будет и понедельник — 11 мая.

Работать придется 19 дней, а для отдыха предусмотрены 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16,17, 23, 24, 30 и 31 мая.

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Неофициальные праздники, которые отмечаются в мае: День пехоты (6 мая), День матери (10 мая), День семьи (15 мая), День науки в Украине и День Европы в Украине (16 мая), День банковских работников (20 мая), День морской пехоты Украины (23 мая), День славянской письменности и культуры (24 мая), Международный день миротворцев ООН (29 мая), День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины (30 мая), День химика (31 мая).

К слову, в Украине праздники делятся на государственные и неофициальные, которые не являются выходными днями. Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.