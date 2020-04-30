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Какой праздник сегодня, 30 апреля

30 апреля в Украине отмечается День пограничника. Он не является общегосударственным выходным.

Праздник отмечается, начиная с 2018 года, согласно указу пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также 30 апреля отмечается Международный день джаза. 

Впервые его отпраздновали в 2012 году. О введении новой даты в календарь Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

В Швеции 30 апреля отмечатся День рождения короля. Он является одним из главных и очень популярных праздников в стране.

Именины 30 апреля отмечают: Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

Приметы на 30 апреля:

  • Если пчелы летят на цвет, то будет из цвета плод.
  • На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош.
  • Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет — вишен не будет.
  • Муравьи в доме — к счастью.
  • Много сережек на ольхе — к урожаю овса, много шишек — ячмень уродится.
  • Грачи играют — на хорошую погоду.
  • Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.

Что нельзя делать 30 апреля:

  • Рассказывать сны.
  • Печь хлеб.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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