30 апреля в Украине отмечается День пограничника. Он не является общегосударственным выходным.
Праздник отмечается, начиная с 2018 года, согласно указу пятого президента Украины Петра Порошенко.
Также 30 апреля отмечается Международный день джаза.
Впервые его отпраздновали в 2012 году. О введении новой даты в календарь Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года.
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В Швеции 30 апреля отмечатся День рождения короля. Он является одним из главных и очень популярных праздников в стране.
Именины 30 апреля отмечают: Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.
Приметы на 30 апреля:
- Если пчелы летят на цвет, то будет из цвета плод.
- На какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош.
- Если пчелы садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если нет — вишен не будет.
- Муравьи в доме — к счастью.
- Много сережек на ольхе — к урожаю овса, много шишек — ячмень уродится.
- Грачи играют — на хорошую погоду.
- Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.
Что нельзя делать 30 апреля:
- Рассказывать сны.
- Печь хлеб.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.