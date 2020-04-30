Погода на майские праздники в Украине (КАРТА)

Погода на майские праздники в Украине будет дождливой, в большинстве регионов пройдут грозы.

Погода в Украине 1 мая

В западных и северных регионах Украины пройдут грозы и дожди, однако в некоторых областях будет облачно с прояснениями. Температура 15°… 22°, ночью 6°… 10°.

На Севере и Востоке страны — облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 26° днем и 10° ночью.

Читайте: 40 градусов и выше: метеорологи дали прогноз на лето 2020 в Украине

В Центре синоптики грозы прогнозируют днем. Температура 18°…24° днем, 7°…10° ночью.

Погода в Украине 2 мая

В субботу, 2 мая, в северных, западных и центральных областях также будут грохотать грозы. Ночью столбики термометров покажут 16°…20° днем и 6°…10° ночью.

На Юге и Востоке будет облачно с прояснениями. Воздух днем прогреется от 21° до 26°, от 7° до 10° ночью.

Погода в Украине 3 мая

В воскресенье, 3 мая, почти по всей территории Украины пройдут дожди и грозы. Ночью температура будет от 7° до 10°, местами до 12°, а днем — 14°…19°.

В Центре воздух днем прогреется до 22°.

На Юге и Востоке будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается 10°…12°, а днем — 21°…24°.

Ранее Факты ICTV писали о выходных на майские праздники. Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине 1 и 9 мая — официальные государственные выходные.