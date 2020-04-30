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Появился первый трейлер новой игры Assassin’s Creed Valhalla

Трейлер новой компьютерной игры Assassin’s Creed Valhalla опубликовала студия Ubisoft.

Местом новой части игры станет средневековая Скандинавия, а главный герой будет викингом.

Игра выйдет осенью 2020 году на приставках Xbox One, PS4, Google Stadia и для ПК.

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Также заявлено выход на консолях нового поколения — Xbox Series X и PlayStation 5.

За предварительный заказ Assassin’s Creed Valhalla, игроки получат дополнительную миссию Путь берсерка.

Напомним, на игровой платформе Steam уже 30 дней идет продажа компьютерной игры Mount&Blade 2: Bannerlord.

Источник: Ubisoft

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