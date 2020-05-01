Игру Deus Ex GO бесплатно раздают в мобильних магазинах Google Play и App Stor.
К началу бесплатной раздачи игра стоила $10.
Deus Ex GO является пошаговой головоломкой, в которой герой Адам Дженсен должен спасти человечество.
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Герой может пробираться сквозь врагов и взламывать компьютеры.
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К слову, карантин неумолимо вносит “коррективы” в планы компаний, в том числе и тех, которые занимаются разработкой и изданием видеоигр.
Релизы многих видеоигр отодвинули, из-за чего новинок в ближайшее время будет значительно меньше.