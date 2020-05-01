В девятом выпуске Холостяка 10 шоу покинула Алина.

Во время группового свидания в Египте с Кристиной и Алиной холостяк задавал девушкам каверзные вопросы. Макс понял, что у него с Алиной мало общего, несмотря на ее искренность.

Отсутствие опыта у девушки стало главной причиной разрыва отношений.

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Также во время девятого выпуска Макс отправился с Дашей на индивидуальное свидание. Пара покаталась на досках на песчаных дюнах, а после отправилась в спа-салон.

На свое второе индивидуальное свидание Виктория отправилась с Максом в казино, где прошла проверку на азартность.

Напомним, в восьмом выпуске Холостяка 10 шоу покинула Анастасия.