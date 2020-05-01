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Факты / Lifestyle

Календарь магнитных бурь в мае 2020

Магнитные бури в мае пройдут четыре раза. В этом месяце ожидаются три сильные и одна средняя вспышка на солнце.

Первые колебания прогнозируются в первую неделю месяца — 4 и 6 мая.

Колебания магнитного поля Земли влияют на всех, но больше всего от них страдают метеозависимые люди и часто испытывают дискомфорт.

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Магнитные бури в мае 2020:

  • 4 мая
  • 6 мая
  • 23 мая
  • 29 мая

Календарь магнитных бурь в мае 2020

Симптомы во время магнитных бурь:

  • сильные головные боли;
  • скачки давления;
  • слабость;
  • боль в суставах;
  • перепады настроения;
  • сонливость или бессонница.

Что делать во время магнитных бурь:

  • гулять на свежем воздухе;
  • спать не меньше восьми часов в сутки;
  • выпивать 1,5-2 литра воды в день;
  • отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи;
  • заменить кофе и черный чай травяным чаем;
  • избегать стрессовых ситуаций.

Магнитная буря — это колебание геомагнитного поля Земли сквозь потоки солнечного ветра. Она может длиться от пары часов до нескольких дней.

Причиной возникновения магнитных бурь являются эхо взрывов на Солнце, которые долетают до нашей планеты.

К слову, во время магнитных бурь нужно тщательно следить за здоровьем. К этому можно подготовиться, зная, когда будут вспышки. Факты ICTV подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.

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