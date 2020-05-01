Комаровский рассказал, может ли холодильник “убить” Covid-19 на продуктах

Отрицательные температуры не могут нейтрализовать коронавирус.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— То есть он может в замороженных продуктах сохранять свою активность. Если вы возьмете в руки мороженное мясо, которое даже долго лежало в морозильной камере, а потом руки не помоете – вы можете заразиться, — сказал он.

По его словам, многие люди думают, что, если зараженный продукт не помыть, а засунуть в морозильную камеру, то вирус замерзнет и исчезнет.

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— Нет, вирус может и замерзнет, но он оттает будет сохранять свою активность, — добавил он.

Ранее Комаровский рассказал, можно ли ехать этим летом на море. Но он отметил, что окончательно все будет зависеть от политиков, которые будут принимать решения.