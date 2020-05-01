Маринад для шашлыка - 3 лучших рецепта

Начались майские праздники, а это значит, что пора готовиться к сезону шашлыков.
Любому мясу можно придать изысканный вкуа, если знать особые рецепты маринада для шашлыка.
Чаще всего рецепты маринада ищут для свинины, курятины и баранины.
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Факты ICTV собрали для вас три лучших рецепта маринада для шашлыка, чтобы гости долго не могли забыть вкус вашего мяса.
Маринад для шашлыка из свинины на минералке
Ингредиенты
- лук репчатый — 10 шт.;
- вода минеральная газированная — 1-1,2 л.;
- молотая смесь перцев — 1,5 ч. л.;
- готовая приправа для мяса — 1,5 ч. л.;
- готовая приправа для шашлыка — 1,5 ч. л.;
- соль — 1,5 ст. л.
Приготовление
Чистим лук и нарезаем кольцами.
На дно неметаллической посуды кладем мясо и покрываем слоем лука, перемешиваем.
Добавляем все приправы, специи и соль. Еще раз перемешиваем.
Заливаем мясо минеральной водой: жидкость должна покрыть ¾ всего мяса.
Накрываем крышкой и ставим на ночь в холодильник.
Апельсиново-горчичный маринад для баранины
Ингредиенты
- большие апельсины — 2 шт.;
- жидкий мед — 2 ст. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- горчица с зернами — 3 ст. л.;
- соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление
В глубокую тарелку выдавливаем сок апельсинов, добавляем мед и горчицу, перемешиваем.
Мясо, предварительно обваляв в соли и специях, опускаем в готовый маринад.
Ждем 1 час. За это время перемешиваем баранину 1-2 раза: так мясо лучше впитает маринад.
Маринад с соевым соусом и медом для курятины
Ингредиенты
- соевый соус — 1 ст. л.;
- жидкий мед — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- цедра — с половины лимона;
- паприка и куркума — по 0,5 ч. л.;
- специи для курицы — по вкусу.
Приготовление
Смешиваем соевый соус, мед и лимонный сок.
Добавляем тертую цедру лимона. Учитывайте то, что нужна только желтая часть цедры: белая часть горчит, и это может испортить вкус мяса.
Добавляем куркуму, паприку и другие специи по вкусу.
В тарелку с маринадом кладем мясо и хорошо размешиваем 1-2 минуты.
Оставляем настояться на 2 часа в холодильнике.
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