Маринад для шашлыка - 3 лучших рецепта

Начались майские праздники, а это значит, что пора готовиться к сезону шашлыков.

Любому мясу можно придать изысканный вкуа, если знать особые рецепты маринада для шашлыка.

Чаще всего рецепты маринада ищут для свинины, курятины и баранины.

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Факты ICTV собрали для вас три лучших рецепта маринада для шашлыка, чтобы гости долго не могли забыть вкус вашего мяса.

Маринад для шашлыка из свинины на минералке

Ингредиенты

лук репчатый — 10 шт.;

вода минеральная газированная — 1-1,2 л.;

молотая смесь перцев — 1,5 ч. л.;

готовая приправа для мяса — 1,5 ч. л.;

готовая приправа для шашлыка — 1,5 ч. л.;

соль — 1,5 ст. л.

Приготовление

Чистим лук и нарезаем кольцами.

На дно неметаллической посуды кладем мясо и покрываем слоем лука, перемешиваем.

Добавляем все приправы, специи и соль. Еще раз перемешиваем.

Заливаем мясо минеральной водой: жидкость должна покрыть ¾ всего мяса.

Накрываем крышкой и ставим на ночь в холодильник.

Апельсиново-горчичный маринад для баранины

Ингредиенты

большие апельсины — 2 шт.;

жидкий мед — 2 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

горчица с зернами — 3 ст. л.;

соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление

В глубокую тарелку выдавливаем сок апельсинов, добавляем мед и горчицу, перемешиваем.

Мясо, предварительно обваляв в соли и специях, опускаем в готовый маринад.

Ждем 1 час. За это время перемешиваем баранину 1-2 раза: так мясо лучше впитает маринад.

Маринад с соевым соусом и медом для курятины

Ингредиенты

соевый соус — 1 ст. л.;

жидкий мед — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

цедра — с половины лимона;

паприка и куркума — по 0,5 ч. л.;

специи для курицы — по вкусу.

Приготовление

Смешиваем соевый соус, мед и лимонный сок.

Добавляем тертую цедру лимона. Учитывайте то, что нужна только желтая часть цедры: белая часть горчит, и это может испортить вкус мяса.

Добавляем куркуму, паприку и другие специи по вкусу.

В тарелку с маринадом кладем мясо и хорошо размешиваем 1-2 минуты.

Оставляем настояться на 2 часа в холодильнике.

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