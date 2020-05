Minecraft Dungeons и Xenoblade Chronicles: во что поиграть в мае 2020

Карантин неумолимо вносит “коррективы” в планы компаний, в том числе и тех, которые занимаются разработкой и изданием видеоигр.

Релизы многих ожидаемых видеоигр отодвинули, из-за чего новинок в ближайшее время будет значительно меньше.

Особенно это коснулось мая, в котором должен был выйти столь ожидаемый The Last of Us: Part II.

Однако это не повод унывать, ведь в этом месяце выйдет большое количество интересных ремастеров.

Факты ICTV собрали три видеоигры, на которые стоит обратить внимание в мае 2020 года.

Minecraft Dungeons

Если вы ищете чего-то легкого, но в то же время красочного и узнаваемого, вам должен приглянутся Minecraft Dungeons. Видеоигра выполнена в стилистике того самого популярного Minecraft, однако вместо сбора ресурсов, исследования и строительства, она предлагает более динамичный геймплей.

Жанр Minecraft Dungeons — dungeon crawler. Если вы играли в серию Diablo, то должны прекрасно понимать, о чем идет речь.

Особого сюжета от видеоигры ждать не стоит. Во время прохождения игрокам предстоит опускаться в различные случайно генерируемые подземелья, в которых их будут поджидать различные монстры, ловушки, загадки и сокровища.

Однако не стоит ожидать, что она будет сложной. Все таки она рассчитана на другую аудиторию, нежели другие игры жанра dungeon crawler.

В Minecraft Dungeons не будет разделения на классы, потому можно будет без проблем надеть приглянувшееся снаряжение. Кроме того, управление в видеоигре состоит всего из нескольких кнопок, потому она может стать хорошим приобретением для тех, кто лишь знакомится с красочным миром видеоигр.

Также в Minecraft Dungeons присутствует локальный и онлайн мультиплеер до четырех игроков, ведь рубить монстров из блоков веселее с друзьями.

Дата выхода: 26 мая

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК, Nintendo Switch

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Одна из недооцененных видеоигр на платформы Nintendo Xenoblade Chronicles в мае получит ремастер с подзаголовком Definitive Edition.

На первый взгляд может показаться, что это типичная Action RPG, однако у нее есть чем вас удивить.

Как и во многих подобных видеоиграх, вам придется исследовать огромный открытый мир, сражаться с различными недругами, помогать “случайным прохожим” и становиться все сильнее и сильнее.

Во время сражений игроки будут контролировать одного персонажа, в то время как остальные будут действовать самостоятельно. Изначально чередование обычных атак со специальными умениями не будет казаться чем-то сложным или запутанным.

Однако чем дальше вы будете продвигаться, тем больше будет появляться опций, и тем за большим количеством мелочей придется следить.

Например, если один из персонажей будет совершать слишком много действий, враги сделают его приоритетной целью. А лекарю не по зубам длительное время сражаться напрямую.

Главный герой Шулк также может смотреть в недалекое будущее и видеть атаки противников до того, как они произойдут. Это даст возможность предупредить союзников и использовать умение, которое помешает планам недругов.

Сюжет Xenoblade Chronicles : Definitive Edition расскажет о мире, который живет на останках двух огромных титанах. Его населяют как человекоподобные гуманоиды, так и совсем уж странные виды разумной жизни.

Под контролем игроков окажется Шулк – ученый одной из колоний, который находит легендарное оружие Монадо. Главному герою предстоит использовать его для того, чтобы противостоять Мехонисам.

В обновленной версии будут улучшенные текстуры и музыкальное сопровождение, более приятное управление, а также новый эпилог, который связывает видеоигру со второй частью серии.

Видеоигра прекрасно подойдет тем, кто ищет уникальности и некоторой размеренности, ведь на ее прохождение уйдет 60-100 часов.

Дата выхода: 29 мая

Платформы: Nintendo Switch

The Wonderful 101: Remastered

Студия Platinum Games недавно решила удивить всех и анонсировала ремастер видеоигры The Wonderful 101, которая в 2013 году посетила лишь Wii U.

Поскольку игра частично комичная, особых ухищрений от ее сюжета ждать не стоит. Он расскажет о противостоянии группы супергероев, которая называет себя Замечательные (Wonderful Ones) и неземной террористической организации.

Под контролем игрока окажутся трое героев, которым предстоит вести за собой целую орду других спасителей Земли. Однако не стоит ожидать, что комичность игры также отразится на ее сложности. Platinum Games давно стала известной за то, что создает отнюдь не самые простые видеоигры в жанре hack and slash.

Сражения в The Wonderful 101: Remastered будут достаточно динамичными, потому придется следить за всем, что происходит на экране и выбирать подходящие моменты, как для атаки, так и для защиты.

Одним из ключевых элементов станут так называемые Unite Morphs, которые позволяют супергероям превращаться в различные объекты и совершать более сильные атаки.

Однако одними сражениями эта механика не ограничится. Игрокам также придется использовать ее для того, чтобы преодолевать различные препятствия на уровнях и решать головоломки.

Кроме большой одиночной кампании в The Wonderful 101: Remastered есть и кооперативный режим, который позволит испытать свои силы в противостоянии пришельцев вместе с друзьями.

Дата выхода: 22 мая

Платформы: PlayStation 4, ПК, Nintendo Switch

Фото: Minecraft, Nintendo, Platinum Games

Видео: GameSpot Trailers, Nintendo, Minecraft