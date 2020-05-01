Куда поехать на майские праздники 2020 онлайн: что посмотреть

Карантин из-за коронавируса, который действует во всем мире, заставил миллионы людей отменить свои путешествия. Но если вы давно мечтали открыть для себя тайны египетских пирамид или прогуляться по улочкам Венеции, то это не повод менять свои планы.

Кроме того, впереди украинцев ждет три выходных дня. Поэтому Факты ICTV подготовили варианты, как путешествовать на майские праздники 2020, не выходя из дома.

Прогулки по разным уголкам мира с помощью Google Street View сейчас стали особенно популярными. Ведь раньше, используя этот сервис, много путешественников составляли себе маршруты местности, куда ехали на отдых, а теперь могут просто бродить по улицам любимого города онлайн.

Пользоваться Google Street View очень просто. Для этого нужно открыть карты Google, снизу нажать на оранжевого человека, после чего на экране появятся синие линии. Нажимая на них, вам будет открываться панорама города.

Так, чтобы на майские праздники вам не было скучно от того, что должны сидеть в квартире, можно отправиться в путешествие по каналам Венеции. Перейдя по ссылке, вас ждет променад по одному из самых известных каналов Венеции — Гранд-каналу.

Как только вам надоест путешествие по Венеции, вверху можно изменить местонахождение и переместиться, скажем, в римский Колизей, а потом выпить ароматный кофе и съесть круассан в Париже возле Эйфелевой башни.

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Экскурсия по египетским пирамидам

Египетское министерство, занимающееся защитой и сохранением историко-культурного наследия страны, запустило серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим сооружениям, которыми знаменита родина фараонов.

Для посещения доступны уже восемь локаций:

Еще одним способом путешествия в любимую страну на майские праздники является просмотр тематических фильмов.

Невероятная жизнь Уолтера Митти

Этот фильм поможет вам побывать сразу в Гренландии, Исландии и Гималаях. В центре сюжета Уолтер Митти, который должен найти фотографа Шона О’Коннела. Но это непростая задача, ведь Шон не пользуется телефоном и постоянно путешествует по миру. Поэтому в погоне за ним Уолтер катается на скейтборде по Исландии, забирается на Гималаи, летает на вертолете и узнает, что такое настоящая жизнь.

Ешь, молись, люби

Главная героиня Элизабет Гилберт жила прекрасной жизнью: муж, успешная карьера, замечательный дом. Но однажды она понимает, что мечтает о другом, поэтому разводится и отправляется на поиски себя настоящей.

Она выбирает три страны и проводит в каждой три месяца. В Италии Элизабет находит истинное удовольствие от вкусной еды и новых друзей, в Индии — веру, а на побережье Индонезии встречает настоящую любовь.

Кон-Тики

Главный герой Тур Хейердал — норвежец и потомок славных викингов. В 1947 году он вместе с командой единомышленников решается на отчаянный шаг — пересечь весь Тихий океан к берегам Перу на маленьком плоту.

Съемки этого фильма, основанного на реальных событиях, проходили на Мальдивских островах, Мальте, в Норвегии, Швеции, Болгарии, Таиланде и США.

Тропы

Этот фильм поможет вам полностью погрузиться в путешествие по австралийской пустыне. В центре сюжета — молодая девушка Робин, которая намерена пешком пересечь всю Австралию.

В дорогу она отправляется вместе с собакой и четырьмя верблюдами. Однако ее поступком заинтересовался журнал National Geographic, который предлагает ей в сопровождение фотографа.

Кстати, фильм основан на реальных событиях. Автор романа, на основе которого снят фильм, — Робин Дэвидсон, в 1977 году именно в компании верблюдов и собаки пересекла 2 700 км пешком.

Больше идей, как провести майские праздники дома, можно прочитать на Фактах ICTV.