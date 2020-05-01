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Погода в Украине на 1 мая (КАРТА)

В пятницу, 1 мая, синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, северных и центральных областях.

На остальной территории страны — сухо и солнечно.

Температура воздуха в восточных регионах — от +24 до +26, на юге — до +24.

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В центре +22 +24, в северных областях +16 +19.

В западных областях +17 +19.

В Киеве сегодня дождь, гроза, дневная температура составит +16 +18.

Погода 1 травня 2020

Ранее синоптики прогнозировали, что погода на майские праздники в Украине будет богата дождями, в большинстве регионов возможны грозы.

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