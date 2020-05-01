1 мая ежегодно празднуют День весны и труда. Он отмечается в 143 странах, в том числе и в Украине.

Именно 1 мая 1886 года началась забастовка американских рабочих с требованием введения восьмичасового рабочего дня.

В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о забастовке рабочих Чикаго, принял решение о проведении в этот день ежегодных демонстраций.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Факты ICTV собрали прикольные поздравления с 1 мая по случаю праздника.

***

Первомая ждет народ,

Чтобы совершить налет

На любимый огород –

Наработаться на год!

Приезжайте к нам на дачу,

Всех работой озадачим.

А потом напьемся чаю –

Вот спасибо первомаю!

***

Поздравляем с 1 мая!

Трудолюбия желаем!

Вместо флага и плаката,

Ты бери с собой лопату.

Поработай в огороде –

И в труде, и на природе,

А потом за Мир, труд, май

Тост законный поднимай!

***

Разливаем коньячок,

На тарелках – шашлычок,

Тост поднимем в День труда,

Чтоб остаться навсегда

Молодыми и шальными,

С головами золотыми,

И со счастьем и с любовью,

И верны всегда здоровью!

***

Эй прохожий не спеши,

На работу утром рано,

День труда — он для души!

Отмечай его стаканом!

***

Окна настежь открывай,

К нам стучится Первомай!

Не жалей, жена, закуски,

Ты готовишь очень вкусно.

Выставляй салат, жаркое,

Оливье и всё такое,

Холодец и голубцы,

Чтобы ели молодцы.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.