1 мая ежегодно празднуют День весны и труда. Он отмечается в 143 странах, в том числе и в Украине.
Именно 1 мая 1886 года началась забастовка американских рабочих с требованием введения восьмичасового рабочего дня.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала, в память о забастовке рабочих Чикаго, принял решение о проведении в этот день ежегодных демонстраций.
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Факты ICTV собрали прикольные поздравления с 1 мая по случаю праздника.
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Первомая ждет народ,
Чтобы совершить налет
На любимый огород –
Наработаться на год!
Приезжайте к нам на дачу,
Всех работой озадачим.
А потом напьемся чаю –
Вот спасибо первомаю!
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Поздравляем с 1 мая!
Трудолюбия желаем!
Вместо флага и плаката,
Ты бери с собой лопату.
Поработай в огороде –
И в труде, и на природе,
А потом за Мир, труд, май
Тост законный поднимай!
***
Разливаем коньячок,
На тарелках – шашлычок,
Тост поднимем в День труда,
Чтоб остаться навсегда
Молодыми и шальными,
С головами золотыми,
И со счастьем и с любовью,
И верны всегда здоровью!
***
Эй прохожий не спеши,
На работу утром рано,
День труда — он для души!
Отмечай его стаканом!
***
Окна настежь открывай,
К нам стучится Первомай!
Не жалей, жена, закуски,
Ты готовишь очень вкусно.
Выставляй салат, жаркое,
Оливье и всё такое,
Холодец и голубцы,
Чтобы ели молодцы.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на май 2020.