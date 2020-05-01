В Украине и многих других станах мира 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, а также Международный день солидарности трудящихся.
Поздравить с 1 мая можно яркой открыткой.
Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления в картинках с Праздником Весны и Труда.
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Напомним, украинцев ждут праздники и дополнительные выходные в мае. В последнем месяце весны отмечается аж два государственных праздника, а значит, отдыхать украинцы будут 12 дней.
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