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Факты / Lifestyle

Поздравления с 1 мая в открытках

В Украине и многих других станах мира 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, а также Международный день солидарности трудящихся.

Поздравить с 1 мая можно яркой открыткой.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления в картинках с Праздником Весны и Труда.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Привітання з 1 травня
Привітання з 1 травня
Привітання з 1 травня
Привітання з 1 травня
Привітання з 1 травня у картинках
Привітання з 1 травня у картинках
Привітання з 1 травня у картинках

Напомним, украинцев ждут праздники и дополнительные выходные в мае. В последнем месяце весны отмечается аж два государственных праздника, а значит, отдыхать украинцы будут 12 дней.

Фото: Pixabay

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