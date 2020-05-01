Шашлык на пиве — рецепт приготовления

Шашлык на пиве является популярным блюдом для пикника и получается мягким и сочным. Лучше всего выбирать свинину, баранину или говядину.

Для маринада шашлыка на пиве стоит покупать среднее или дорогое пиво, поскольку оно очень влияет на вкус и требуется его не много.

Оптимальным вариантом станет живое непастеризованное пиво на разлив или нефильтрованное из супермаркета. Аромат шашлыков благодаря такому пиву будет ярче.

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Факты ICTV подготовили рецепт того, как приготовить шашлык на пиве.

Ингредиенты:

свинина (шейка, лопатка, грудинка) – 1,5 кг;

пиво – 300-500 мл;

репчатый лук – 3-5 штук (среднего размера);

перец, специи – по вкусу;

соль – по вкусу.

Рецепт приготовления шашлыка на пиве:

1. Помыть мясо и нарезать кусочками.

2. Порезать лук кольцами.

3. Выложить свинину в кастрюлю или пластиковый лоток. Добавить лук и специи, но не солить. Накрыть крышкой и оставить на 30-40 минут при комнатной температуре.

4. Залить свинину пивом и поставить мариноваться на 2-3 часа при комнатной температуре или на 6-12 часов в холодильник.

Мясо должно быть слегка покрыто пивом, но не плавать в нем. Солить его нужно за 10 минут до жарки.

5. Когда угли уже готовы, необходимо нанизать мясо и лук на шампуры. Посредине должны находиться самые крупные куски.

6. Пивной маринад перелить в бутылку.

7. Выложить шашлык на мангал. В процессе жарки периодически переворачивать и поливать его маринадом из бутылки.

Общее время приготовления шашлыка на пиве – 20-30 минут, но если по истечении указанного времени кажется, что шашлык еще сыроват, его лучше снять с огня, в кастрюле он дойдет до готовности.

Напомним, в этом году 1 мая будет проходить в условиях карантина. Украинцам запрещено посещать лесопарковые и прибрежные зоны, что делает невозможным приготовление традиционного шашлыка на природе. Факты ICTV подобрали интересные рецепты для каждого вида мяса, которые идеально заменят шашлык на майские праздники.