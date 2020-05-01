Во время карантина многие остаются в квартирах и не ходят в людные места. Чтобы не отменять традиций на майские праздники, на помощь приходит приготовление шашлыка в духовке.

Если все сделать правильно, домашний шашлык получается сочным и ничем не хуже шашлыков на костре. Как приготовить шашлык в духовке, смотрите в материале Фактов ICTV.

Стандартный рецепт шашлыка

Ингредиенты (на 3 порции):

полужирная свинина (ошеек, лопатка) – 800 г;

лук – 2 шт;

соль: 2 ч. л.

черный молотый перец – 0.5 л.

уксус 9% спиртовой – 2 ч. л.

вода – 0, 3 л.

Рецепт приготовления:

1. Нарезать мясо кусками 4*5 см.

2. Лук нарезать кольцами 2-3 мм толщиной.

3. Мясо выложить в мисочку, посолить, поперчить, залить водой и добавить уксус. Перемешать.

4.Положить на мясо лук;

5. Поставить мясо под пресс. Накрыть мисочку пленкой, на мясо положить тарелку меньшего диаметра, чем диаметр миски. Поставить сверху груз. Мариновать мясо надо минимум час.

6. Нанизать мясо на шампуры, чередуя луком.

7. Разогреть духовку до 250 градусов, выложить шампуры на решетку. Поставить под ней сухой противень. Жарить шашлык необходимо 20-25 минут, часто переворачивая и смачивая остатками маринада или простой водой.

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Шашлык в духовке с дымком

Ингредиенты:

свинина — 1 кг;

томатный сок — 150 мл;

лук репчатый — 1 шт;

чеснок — 2 зубчика;

масло растительное — 1 ст. л;

кинза, соль, перец — по вкусу.

Рецепт приготовления:

1. Мясо нарезать крупными кусками.

2. Лук и чеснок нарезать кольцами.

3. Зеленые травы размять руками, добавить в маринад томатный сок, масло и перец.

4. Мариновать шашлык нужно часа два. Если дома не жарко, то можно при комнатной температуре, но обязательно под крышкой или пленкой.

5. После маринования очистить шашлык от маринада, посолить мясо и нанизать на шампуры. Поставить духовку на разогрев до 250°С.

6. Выложить шампуры на решетку. Готовить надо с циркуляцией воздуха при температуре 250°С на втором сверху уровне около 15 минут.

Шашлык на шпажках

Ингредиенты:

свинина (шейка или окорок) — 1 кг;

луковица — 1-2 шт.;

уксусная эссенция 70% — 1-1,5 ст. ложки (или сок 1 небольшого лимона);

майонез — 3-4 ст. ложки;

базилик — по вкусу;

соль, специи — по вкусу;

зелень, свежие овощи — для подачи.

Рецепт приготовления:

1. Свинину промыть, нарезать некрупными кусочками. Поместить мясо в глубокую миску. Туда же положить очищенный и нарезанный кольцами лук.

2. Для аромата осыпать мясные кусочки душистым базиликом.

3. Посолить мясо, приправить молотым перцем и осыпать специями.

4. Влить в миску уксус (или сбрызгиваем свинину соком лимона). Сразу же добавить майонез и перемешать мясо руками, оставить как минимум на 1 час.

5. Уже промаринованную свинину нанизать на шпажки, чередуя мясные куски с кольцами лука.

6. Выложить мясо на противень, застланный пергаментом. Готовится при температуре 200 градусов, минут 25-30. Чтобы запекалось равномерно, необходимо периодически поворачивать палочки.

Напомним, ранее мы писали, сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники.