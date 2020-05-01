Что приготовить из мяса на майские праздники — рецепты от актеров Дизель шоу

Майские праздники продлятся три дня, поэтому нужно заранее подумать как провести это время с пользой для себя и своей семьи.

В условиях карантина украинцам запрещено жарить шашлыки в зонах отдыха и собираться большими компаниями, поэтому мы подготовили для вас эксклюзивные рецепты приготовления мяса прямо у себя на кухне.

Своими технологиями приготовления мяса поделились актеры юмористической программы Дизель шоу — Евгений Гашенко и Александр Бережок.

Их рецепты убедят вас, что на майские праздники можно готовить не только шашлык.

Стейк от Александра Бережка

Как приготовить идеальный стейк с хрустящей корочкой и сочной серединкой?

Берем стейк (говядина или свинина) и обрабатываем его специями: соль и перец. После этого кладем стейк в оливковое масло и оставляем в закрытом контейнере на 20 мин.

Для обжарки берем сковороду и наливаем в нее оливковое масло, после чего добавляем несколько порезанных зубчиков чеснока. Все тщательно перемешиваем.

На разогретую сковородку кладем стейк. Когда на одной стороне появится золотистая корочка, переворачиваем стейк на другую сторону и так же обжариваем.

После этого кладем стейк в разогретую до 260°C духовку на 25 мин. Через каждые 10 мин уменьшаем температуру на 10-20°C. Вынимаем из духовки ароматное мясо и подаем к столу.

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Мясо в горшочках от Евгения Гашенко

Что нужно для приготовления мяса в глиняных горшках?

Берем картофель — чистим его и нарезаем кубиками. Мясо можно выбрать на свой вкус — свинина, говядина, курица — его также нарезаем кубиками.

Бекон обжариваем в сухой сковороде до готовности, а затем режем на небольшие кусочки.

В горшки объемом 0,5 л выкладываем мясо, бекон и картофель. Туда доливаем немного воды и столовую ложку белого сухого вина. Специи и пряности добавляем по вкусу.

Выпекаем 1,5 часа в духовке при температуре 180°C (горшочки лучше ставить в холодную духовку, чтобы не треснули). Затем открываем крышку, добавляем тертый сыр и запекаем еще 10 мин.

— Блюдо вкусное и сытное, а горшочки очень красиво смотрятся на столе, — отмечает Евгений Гашенко.

А если вы не едите мясо, то его можно заменить рыбой (добавив лимонный сок в горшок перед выпеканием). Последовательность засыпания ингредиентов в горшок условная, если хотите, то можно все перемешать.

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