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Какой праздник сегодня, 1 мая

1 мая — Международный день труда в 143 странах мира. В Украине праздник считается государственным, поэтому является выходным днем.

По народному календарю — это День Кузьмы. Считалось, что этот святой заботится о том, чтобы люди не знали голода, защищая урожай от засухи и наводнений. Поэтому 1 мая в молитвах селяне просили у Кузьмы хорошей погоды и богатого урожая.

Хозяйки в этот день обычно сеяли морковь и свеклу. А чтобы они уродили, бросали в колодец мелкие монеты.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Именины 1 мая отмечают: Антон, Василий, Виктор, Михаил, Кузьма, Иван, Тамара и Ефим.

Приметы на 1 мая:

  • Теплая и солнечная погода — конец месяца будет холодным.
  • Кукушка долго кует — скоро придет тепло.
  • Если зазеленела черемуха — пора сажать картофель, морковь и свеклу.
  • Дождь на 1 мая предвещает хороший урожай ржи.
  • Зацвели фиалки — пора сеять семена.

Что нельзя делать 1 мая:

  • Ссориться и ругаться в общественных местах.
  • Нельзя никому завидовать.
  • Собирать сирень и приносить домой.
  • Тяжело работать.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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