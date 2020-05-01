1 мая — Международный день труда в 143 странах мира. В Украине праздник считается государственным, поэтому является выходным днем.

По народному календарю — это День Кузьмы. Считалось, что этот святой заботится о том, чтобы люди не знали голода, защищая урожай от засухи и наводнений. Поэтому 1 мая в молитвах селяне просили у Кузьмы хорошей погоды и богатого урожая.

Хозяйки в этот день обычно сеяли морковь и свеклу. А чтобы они уродили, бросали в колодец мелкие монеты.

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Именины 1 мая отмечают: Антон, Василий, Виктор, Михаил, Кузьма, Иван, Тамара и Ефим.

Приметы на 1 мая:

Теплая и солнечная погода — конец месяца будет холодным.

Кукушка долго кует — скоро придет тепло.

Если зазеленела черемуха — пора сажать картофель, морковь и свеклу.

Дождь на 1 мая предвещает хороший урожай ржи.

Зацвели фиалки — пора сеять семена.

Что нельзя делать 1 мая:

Ссориться и ругаться в общественных местах.

Нельзя никому завидовать.

Собирать сирень и приносить домой.

Тяжело работать.

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