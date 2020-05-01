В пятницу, 1 мая, Луна пребывает в знаке Лев. Это 10 лунный день.
В этот день хорошо заниматься домашними делами и создавать уют.
Серьезными делами, а особенно теми, которые требуют особой концентрации внимания, лучше не заниматься.
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В 26 лунные сутки рекомендуется опасаться обмана. Также в этот день лучше не проявлять эмоции.
В этот день может возникнуть желание похвастаться, преувеличить свои достижения, однако делать этого не стоит.
1 мая лучше провести в кругу близких.
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