Face ID с маской лице бесполезен? Apple нашла решение

В новой бета-версии iOS 13.5 функция распознавания лиц Face ID облегчает разблокировку iPhone для людей, на лице которых маска.

Face ID все еще не разблокирует ваш iPhone, если вы не снимете маску, но сделает так, чтобы переход к опции разблокирования смартфона через пароль состоялся значительно быстрее.

В нынешней версии Face ID iPhone распознает маску на лице пользователя и предложит ввести пароль для разблокировки устройства с задержкой в несколько секунд.

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Когда именно будет запущена новая функция, не уточняется.

Напомним, Apple лишила новые телефоны iPhone SE популярной функции.