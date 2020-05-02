Погода в Украине на сегодня, 2 мая 2020

В субботу, 2 мая, синоптики прогнозируют дожди с грозами западных, северных и в центальных областях. Также осадки пройдут в Одесской области.
На остальной территории страны — сухо и солнечно.
Температура воздуха в восточных регионах — от +24 до +26, на юге — до +24.
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В центре +22 +23, в северных областях +21 +23.
В западных областях +18 +20.
В Киеве сегодня дождь. Дневная температура составит +20 +22.
Ранее сообщалось, что погода на майские праздники в Украине будет дождливой, в большинстве регионов возможны грозы.