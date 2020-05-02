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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 2 мая

2 мая отмечается День астрономии. Обычно его празднуют в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны.

Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии.

Также 2 мая отмечается Всемирный день тунца. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года, с целью повышения осведомленности населения планеты о ценности этой разновидности рыб.

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2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой.

Именины 2 мая отмечают: Виктор, Григорий, Егор, Иван, Семен и Ян.

Приметы на 2 мая:

  • Если начало мая теплое, то в конце месяца будут холода;
  • Если дикие утки строят гнезда у самой воды – лето будет сухое;
  • Если заход солнца золотистый и безветренный, на следующий день будет хорошая погода.

Что нельзя делать 2 мая:

  • облизывать ложку после еды;
  • планировать новые дела и деловые поездки на этот день;
  • отказывать в помощи.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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