2 мая отмечается День астрономии. Обычно его празднуют в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны.
Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии.
Также 2 мая отмечается Всемирный день тунца. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2016 года, с целью повышения осведомленности населения планеты о ценности этой разновидности рыб.
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2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой.
Именины 2 мая отмечают: Виктор, Григорий, Егор, Иван, Семен и Ян.
Приметы на 2 мая:
- Если начало мая теплое, то в конце месяца будут холода;
- Если дикие утки строят гнезда у самой воды – лето будет сухое;
- Если заход солнца золотистый и безветренный, на следующий день будет хорошая погода.
Что нельзя делать 2 мая:
- облизывать ложку после еды;
- планировать новые дела и деловые поездки на этот день;
- отказывать в помощи.
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