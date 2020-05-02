В субботу, 2 мая, Луна пребывает в знаке Дева. Это 11 лунный день.

Хорошее время для творчества и духовных поисков. Возможны неприятные события, однако они будут кратковременными.

В 11 лунный день будут особо полезными физические нагрузки.

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Однако этот период отличителен эмоциональными вспышками, все чаще возникающими конфликтами.

Хороший период, чтобы заняться разрешением накопившихся за неделю задач.

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