В субботу, 2 мая, Луна пребывает в знаке Дева. Это 11 лунный день.
Хорошее время для творчества и духовных поисков. Возможны неприятные события, однако они будут кратковременными.
В 11 лунный день будут особо полезными физические нагрузки.
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Однако этот период отличителен эмоциональными вспышками, все чаще возникающими конфликтами.
Хороший период, чтобы заняться разрешением накопившихся за неделю задач.
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