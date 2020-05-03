Дэниэл Рэдклифф стал всемирно известным благодаря серии фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Актер сыграл главную роль и у многих ассоциируется исключительно с мальчиком-волшебником.

Не стоит, конечно, умалять заслуги Гарри Поттера, ведь благодаря ему в 2009 году актер был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.

Однако, если посмотреть список ролей Дэниэла Рэдклиффа, то можно точно понять, что Гарри Поттер был лишь шагом к взрослому кино.

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Факты ICTV собрали список лучших сериалов и фильмов с Дэниэлом Рэдклиффом.

Записки юного врача

Рэдклифф не раз признавался в любви к русской классике и к произведениям Михаила Булгакова.

В 2012 году он принял участие в съемках сериала, в основу которого легли рассказы Булгакова Записки юного врача.

Герой Рэдклиффа, молодой врач Владимир Бомгард, который только окончил медицинский институт и отправляется в русскую деревню. Его ждут непростые пациенты, страдающие от болезней и суеверий, и тяжелые будни врача.

Сериал вышел в двух сезонах, по четыре эпизода.

Убей своих любимых

Фильм пронизанный атмосферой 40-х и духом битников познакомит зрителей с юными годами трех известных писателей тех времен: Аллена Гинзберга, Уильяма Берроуза и Джека Керуака, которые хотели создавать новую литературу. Рэдклифф сыграл Аллена Гинзберга.

Также будет раскрыта личность Люсьена Карра, к которому Аллен испытывал влечение.

Отличительной чертой фильма являются остроумные диалоги, возрастающий накал сюжета и взрывная кульминация.

Человек — швейцарский нож

Невероятная роль Рэдклиффа, в которой он сыграл…труп. Он лежал на необитаемом острове, пока его на нашел парень по имени Хэнк. Он начал использовать труп по-всякому, чтобы выжить в диких условиях и заполучить девушку мечты.

Фильм постоянно и с завидной ловкостью обманывает зрителя. Темы ниже пояса постепенно сменяются более серьезными: например, как воспитывать детей и что делать с постоянным чувством одиночества.

Тотально абсурдное, безумное, но притягательное кино, поражающее воображение.

Абсолютная власть

Рэдклифф в роли агента ФБР, который под прикрытием внедряется в банду неонацистов. Его целью является предотвратить теракт.

Несмотря на серьезность поднимаемой темы, режиссер глубоко не копает, поэтому картину вытягивает именно игра Рэдклиффа. Повзрослевший актер выдает зрителям интеллигентный и умный образ.

Рога

Начинается все невинно: молодой американец Иг Перриш живет обычной жизнью и готовится к свадьбе с любимой девушкой. Но тут любимая погибает, а на голове Перриша вырастают рога.

Окружающие люди в присутствии парня вдруг начинают говорить исключительно правду, которая не всегда приятна. Это помогает Перришу узнать, кто на самом деле убил его девушку, потому что он — главный подозреваемый.

Напомним, в январе вышел трейлер фантастического боевика Безумный Майлз или Пушки Акимбо с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. В фильме персонажу Рэдклиффа предстоит бегать по улицам в халате с прикрепленными к его рукам пистолетами.

Премьера фильма состоялась в марте 2020 года.