Дэниэл Рэдклифф стал всемирно известным благодаря серии фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг. Актер сыграл главную роль и у многих ассоциируется исключительно с мальчиком-волшебником.
Не стоит, конечно, умалять заслуги Гарри Поттера, ведь благодаря ему в 2009 году актер был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый актер десятилетия.
Однако, если посмотреть список ролей Дэниэла Рэдклиффа, то можно точно понять, что Гарри Поттер был лишь шагом к взрослому кино.
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Факты ICTV собрали список лучших сериалов и фильмов с Дэниэлом Рэдклиффом.
Записки юного врача
Рэдклифф не раз признавался в любви к русской классике и к произведениям Михаила Булгакова.
В 2012 году он принял участие в съемках сериала, в основу которого легли рассказы Булгакова Записки юного врача.
Герой Рэдклиффа, молодой врач Владимир Бомгард, который только окончил медицинский институт и отправляется в русскую деревню. Его ждут непростые пациенты, страдающие от болезней и суеверий, и тяжелые будни врача.
Сериал вышел в двух сезонах, по четыре эпизода.
Убей своих любимых
Фильм пронизанный атмосферой 40-х и духом битников познакомит зрителей с юными годами трех известных писателей тех времен: Аллена Гинзберга, Уильяма Берроуза и Джека Керуака, которые хотели создавать новую литературу. Рэдклифф сыграл Аллена Гинзберга.
Также будет раскрыта личность Люсьена Карра, к которому Аллен испытывал влечение.
Отличительной чертой фильма являются остроумные диалоги, возрастающий накал сюжета и взрывная кульминация.
Человек — швейцарский нож
Невероятная роль Рэдклиффа, в которой он сыграл…труп. Он лежал на необитаемом острове, пока его на нашел парень по имени Хэнк. Он начал использовать труп по-всякому, чтобы выжить в диких условиях и заполучить девушку мечты.
Фильм постоянно и с завидной ловкостью обманывает зрителя. Темы ниже пояса постепенно сменяются более серьезными: например, как воспитывать детей и что делать с постоянным чувством одиночества.
Тотально абсурдное, безумное, но притягательное кино, поражающее воображение.
Абсолютная власть
Рэдклифф в роли агента ФБР, который под прикрытием внедряется в банду неонацистов. Его целью является предотвратить теракт.
Несмотря на серьезность поднимаемой темы, режиссер глубоко не копает, поэтому картину вытягивает именно игра Рэдклиффа. Повзрослевший актер выдает зрителям интеллигентный и умный образ.
Рога
Начинается все невинно: молодой американец Иг Перриш живет обычной жизнью и готовится к свадьбе с любимой девушкой. Но тут любимая погибает, а на голове Перриша вырастают рога.
Окружающие люди в присутствии парня вдруг начинают говорить исключительно правду, которая не всегда приятна. Это помогает Перришу узнать, кто на самом деле убил его девушку, потому что он — главный подозреваемый.
Напомним, в январе вышел трейлер фантастического боевика Безумный Майлз или Пушки Акимбо с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. В фильме персонажу Рэдклиффа предстоит бегать по улицам в халате с прикрепленными к его рукам пистолетами.
Премьера фильма состоялась в марте 2020 года.