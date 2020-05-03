Карантин в Украине длится уже второй месяц, а вынужденные ограничения заставляют многих украинцев проводить много времени дома.

За этот период кто-то успел перебрать все вещи в гардеробе, записаться на всевозможные онлайн-курсы, выучить что-то новое, заняться йогой, спортом, прочитать одну, а, возможно, и больше книг.

Но в погоне делать постоянно что-то полезное мы часто пренебрегаем правилами отдыха, что также не менее важно для организма. Особенно, когда внимание постоянно приковано к новостям, а родных или друзей теперь видим только через экран монитора или телефона.

Чтобы вы могли немного отвлечься и беззаботно провести время, Факты ICTV собрали лучшие юмористические номера от Дизель Шоу на период карантина.

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Поскольку из-за карантина кинотеатры также не работают, то ранее Факты ICTV писали, где в Украине можно легально смотреть фильмы и сериалы онлайн.