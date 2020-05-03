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Погода в Украине на 3 мая (КАРТА)

В западных областях Украины в воскресенье, 3 мая, синоптики прогнозируют грозы. Температура днем 14°…21°, ночью 6°…11°.

На Севере страны также пройдут дожди. Воздух днем прогреется до 23°, ночью до 12°.

В центральных и восточных регионах Украины также осадки в виде гроз. Столбики термометров днем покажут 20°…24°, а ночью 9°…11°.

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На Юге также грозы, температура днем 21°…23°, однако в Одесской области будет только 15°…17°. Ночью воздух прогреется до 11°.

Погода в Украине на сегодня, 3 мая 2020

Ранее сообщалось, что погода на майские праздники в Украине будет дождливой, в большинстве регионов возможны грозы.

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