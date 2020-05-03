Как выбрать домашний гриль

При слове гриль у большинства людей сразу срабатывает воображение — шашлыки на пикнике и сочное мясо на вертеле.

В этом году карантин в мире заставляет всех сидеть дома. На помощь приходит домашний гриль, который поможет организовать настоящий пикник дома в четырех стенах.

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Как выбрать гриль

В электрических грилях и елекрошашличницах важный материал корпуса и нагревательных элементов.

Также стоит обратить внимание на регулируемый угол наклона рабочих пластин прибора. Идеальный угол должен обладать 7°.

Встроенный датчик степени прожарки контролирует качество и идеальность прожарки мяса или рыбы.

Модели с пластика легче, их удобнее переносить. Качественная пластмасса не нагревается и не плавится при высоких температурах. Нагревательный елемент должен быть из стали. Такие грили продают по цене от 800 грн.

В то же время лучшие корпуса из нержавеющей стали, но и цены на них начинается от 2,5 тыс. грн.

Преимущества электрогриля:

пища готовится быстро;

мясо жарится равномерно, есть возможность выбрать температуру;

пища не горит, поэтому нет дыма.

Среди недостатков таких грилей — зависимость от розетки. Также возможное долгое нагревание тэнов в дешевых моделях.

Сковорода-гриль

Сковорода гриль — это чугунная или стальная сковородка, но толще дном, чем обычная.

Чугун сохраняет жар, обеспечивает тот же эффект, что делают угли на обычном уличном гриле. В сковородке есть специальный желоб для жира и масла. На дне расположены специальные ребра и канавки. Они оставляют на блюде полоски и не дают испаряется маслу.

Выбирая гриль-сковороду обращайте внимание на ее форму и материал. Также важно смотреть на ручку — она должна быть эргономичная и не нагреваться. Идеальная толщина дна — 7 мм.

Лучшие гриль-сковородки изготавливают из чугуна. Это материал хорошо держит температуру и при правильном обслуживании — живут вечно. Цены на них начинаются от 300 грн.

Средний вариант — это стальные сковородки-грили, которые могут пригорать через тонкие стенки. Самые дешевые варианты — с алюминия.

Преимущества сковородок:

небольшой вес и размеры;

можно готовить на огне и на электроплите.

Среди недостатков сковородки-гриль — дым от жареного мяса заполонит всю кухню, поэтому нужна хорошая вентиляция. Сковородки долго греются и на них невозможно выставить точную температуру.

Гриль в домашних условиях

Если дома нет специализированного гриля, можно использовать вместо него духовку. В их решетки легко установить вертел.

При кулинарных талантах, мясо можно пожарить даже на обычной сковородке.

Факты ICTV изучили кухни народов мира и собрали интересные рецепты мясных блюд из разных стран для каждого вида мяса, которые идеально заменят шашлык на майские праздники.

Фото: Розетка

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