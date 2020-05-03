3 мая отмечают Всемирный день прессы, который является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Праздник провозгласила в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН.
Это стало результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года О содействии обеспечению свободы печати в мире признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.
Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца.
По календарю верующие сегодня чтят память преподобного Феодора Трихина из Константинополя.
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Именины 3 мая отмечают: Александр, Гавриил, Федор, Виолетта.
Народные приметы на 3 мая:
- Много шишек на ели — к урожаю пшеницы.
- Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти.
- Сильный и громкий первый гром — к хорошему урожаю.
- Если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба.
- Если май дождливый и холодный, то меда не будет.
Что нельзя делать 3 мая:
- Сны с 2 на 3 мая пустые. Не стоит придавать им значения.
- В этот день нельзя выливать помои на землю или на мусорку.
- Также запрещено ловить рыбу и охотиться.
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