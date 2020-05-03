3 мая отмечают Всемирный день прессы, который является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. Праздник провозгласила в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН.

Это стало результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года О содействии обеспечению свободы печати в мире признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца.

По календарю верующие сегодня чтят память преподобного Феодора Трихина из Константинополя.

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Именины 3 мая отмечают: Александр, Гавриил, Федор, Виолетта.

Народные приметы на 3 мая:

Много шишек на ели — к урожаю пшеницы.

Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти.

Сильный и громкий первый гром — к хорошему урожаю.

Если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба.

Если май дождливый и холодный, то меда не будет.

Что нельзя делать 3 мая:

Сны с 2 на 3 мая пустые. Не стоит придавать им значения.

В этот день нельзя выливать помои на землю или на мусорку.

Также запрещено ловить рыбу и охотиться.

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