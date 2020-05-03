3 мая, то есть в третье воскресенье после Пасхи, православные отмечают праздник жен-мироносиц.

Именно они первыми узнали благую весть о Воскресении Христа и сообщили об этом его ученикам.

Жены-мироносицы, среди которых была и Мария Магдалина, везде сопровождали Христа, служили ему, шли с ним на Голгофу и были свидетелями страданий Господа.

После смерти Спасителя именно они помазали тело Иисуса миром, они же первыми узнали, что Христос воскрес.

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По библейским легендам, Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию красное яйцо со словами Христос Воскрес! Отсюда и пошел обычай красить яйца.

Кстати, праздник жен-мироносиц считается церковным женским днем ​​– что-то вроде 8 Марта. Поэтому в этот день принято поздравлять своих жен, сестер, матерей и дочерей.

Напомним, в 2020 году День матери в Украине приходится на 10 мая. Праздник отмечается во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента от 10 мая 1999 года №489/99.