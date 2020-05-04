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Факты / Lifestyle

День ангела Александра: лучшие поздравления в картинках и СМС

4 мая именины отмечает Александр. Имя происходит от греческого языка. Алекс — защитник и андрос — мужчина.

Александр всегда упорно идет к своей цели и держит любую ситуацию под контролем.

Он может управлять коллективом и доверять им самые сложные дела. Александр справедлив и умеет постоять за близких.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках и СМС с Днем ангела Александра.

з днем ангела

Александр, день ангела твой
Пусть подарит душевный покой,
Пусть тебе, наконец, повезет,
И удача большая придет.

Будь веселым и не унывай —
Все желанья сбываются. Знай.
Нужно просто чуть-чуть подождать,
Я хочу тебе счастья желать!

з днем ангела

С Днем ангела, Саша!
Желаю тебе светлых улыбок,
И чтобы с маслом была твоя каша,
А жизнь была без ошибок!

И чтобы счастье было в округе,
И много хороших часов!
Братишка, пусть все будет супер!
И множество ласковых слов!

з днем ангела

С Днем именин вас, Александр,
Поздравить я спешу скорей!
Пусть охраняет вас ваш ангел,
Успех в делах чтоб шел быстрей!

з днем ангела

День ангела сегодня у тебя.
Ты Александр, и значит, ты защитник.
Спокойна может быть твоя семья.
Прими же пожеланья, именинник!

з днем ангела

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

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