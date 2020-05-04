День матери в 2020 году отмечают 10 мая. Это еще один повод сказать самому дорогому человеку, как вы ее любите и цените.

Даже если у вас нет возможности дарить подарки — просто обнимите или позвоните ей. Ведь как хорошо, когда мама есть…

Для тех, кто еще не определился с подарком, мы подобрали в сети несколько вариантов, которые при желании можно сделать самому.

Не бойтесь быть банальными – для мамы не важны размеры и дороговизна подарка.

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Среди вкусных подарков мы рекомендуем присмотреться к букету из пряников, подарочному набору шоколада или чаю для мамы.

Хотите, чтобы ваш подарок был всегда с мамой, подарите нежный браслет из золота или серебра со словом Мама или подборку рамок с вашими семейными фотографиями.

Если у вашей мамы прекрасное чувство юмора, она наверняка оценит подарок в виде футболки с надписью Супермама или маски для сна с принтом Мама отдыхает :-).

А вариант с боксом подойдет, если вам трудно остановить свой выбор на чем-то одном. Каждая приятная мелочь в таком наборе – чашка, тапочки, носки, полотенце, шоколад, кулинарная книга, косметика и т. п. – напоминание маме, что вы всегда рядом.































День матери 2020: идеи подарков для самого дорогого человека / 8 фотографий

Какие еще есть праздники в мае, смотрите на Фактах ICTV в календаре неофициальных праздников в Украине на 2020 год.